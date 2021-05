Città del Vaticano – Continua a sollevare dubbi e ad aprire problemi di carattere giuridico il ddl Zan per l'effetto domino che potrebbe avere sul piano pratico. Le procure rischierebbero il far west. Gli avvocati cattolici hanno studiato il testo e in una analisi focalizzano alcuni punti non secondari: «Vogliamo davvero provocare il far west delle Procure, col procuratore “tradizionalista” che prima o poi reagirà (magari chiedendo la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati