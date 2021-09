David Sassoli ricoverato in ospedale per polmonite: «È in buone condizioni»

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è ricoverato da cinque giorni in ospedale per una polmonite.

«Mercoledì 15 settembre il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è stato portato all'Hôpital Civil di Strasburgo. Dopo le necessarie visite mediche, gli è stata diagnosticata una polmonite ed è stato immediatamente curato. È in buone condizioni». Lo annuncia il suo portavoce Roberto Cuillo.

APPROFONDIMENTI ROMA Il Presidente David Sassoli visita la Comunità Ebraica di Roma NEWS Sassoli, rilasciare subito Kolesnikova e Znak INVISTA Sassoli: "Senza Unione europea avremmo avuto conflitto tra nazioni...

On Wednesday 15 September, @EP_President David Sassoli was taken to the Hopital Civil in Strasbourg. After the necessary medical examinations, he was diagnosed with pneumonia and was immediately treated. He is in a good condition.

— RobertoCuillo (@robertocuillo) September 20, 2021