Daisy Osakue, la procura esclude il razzismo. Grillo: «I media ci portano nel baratro»

La procura di Torino che indaga sull'aggressione subita la scorsa notte a Moncalieri dall'atleta Daisy Osakue ha aperto un fascicolo contro ignoti in cui ipotizza le lesioni senza l'aggravante razziale. I magistrati che indagano sull'accaduto al momento, infatti, non avrebbero ravvisato elementi che facciano supporre a un'aggressione di tipo razzista. L'atleta era stata colpita al volto da un uovo lanciato da un'auto in corsa. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili del gesto.

L'indignazione di un uovo in faccia, c'è quanto basta per restare paralizzati mediaticamente, l'unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista di merda oppure il caso.







Quello che fanno i media è portare la nazione verso il baratro: non avevo mai visto con i miei occhi un così forte condizionamento prima d'ora

su Facebook Beppe Grillo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», scrive