omicidio preterintenzionale per due carabinieri: Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. , condanna a 12 anni di reclusione perper due

L'imputato-teste Francesco Tedesco è stato condannato a due anni e sei mesi per falso ed è stato assolto dall'accusa di omicidio preterintenzionale nel processo per la morte di





LA MAMMA E LA SORELLA DI STEFANO CUCCHI

«Un po' di sollievo dopo 10 anni di dolore e di processi non veri». Così Rita Calore, madre di

dopo la sentenza di condanna dei due carabinieri abbracciando il marito.

Ilaria Cucchi: «Ci sono voluti 10 anni per dire che Stefano non è morto di suo, per dire che non è caduto dalle scale ma che è morto perchè ammazzato di botte. Ora può riposare in pace». Così : «Ci sono voluti 10 anni per dire chenon è morto di suo, per dire che non è caduto dalle scale ma che è morto perchè ammazzato di botte. Ora può riposare in pace». Così

, sorella di

, al termine della lettura della sentenza nell'aula Bunker di Rebibbia:





IL BACIAMANO DEL CARABINIERE

Subito dopo la sentenza visibilmente commosso un carabiniere ha fatto il baciamano a IL BACIAMANO DEL CARABINIERE

. «L'ho fatto perché finalmente dopo tutti questi anni è stata fatta giustizia», dice il militare mentre accompagna i genitori di

, anche loro commossi, fuori dall'aula di Rebibbia dove si è celebrato il processo.



IL LEGALE DELLA FAMIGLIA CUCCHI:

VERITÀ EVIDENTE

«Mi auguro questa sentenza sia un segnale per la democrazia e per tutti i cittadini. Era una verità talmente evidente che è stata negata per troppo tempo». Lo ha detto Fabio Anselmo, legale della famiglia di

, subito dopo la sentenza nel processo bis per la morte del geometra romano, avvenuta nel 2009. «Io considero Mandolini corresponsabile quanto i due condannati per il reato. Vedremo le motivazioni della sentenza, la verità è che

è morto per le percosse subite» ha concluso.

IL LEGALE DI D'ALESSANDRO:

il legale del carabiniere

LA DIFESA DI TEDESCO:

LA CORTE GLI HA CREDUTO

«Siamo soddisfatti sia per l'assoluzione dall'omicidio che per la calunnia che è stata riqualificata. La corte gli ha creduto: è stato un percorso partito con aspettative di legalità e finito con la realizzazione di queste aspettative». Così gli avvocati di Francesco Tedesco, Eugenio Pini e Francesco Petrelli.



LA DIFESA DI MANDOLINI:

ENTENZA MEDICI CONTRASTA CON QUESTA

«Non riesco a capire come si concilia questa sentenza sul piano tecnico-giuridico con quello che oggi la corte di assise d'appello ha dichiarato per i medici, ovvero la prescrizione: se

, secondo loro, non è escluso che sia morto per colpa dei medici come si può anche concepire una morte per omicidio preterintenzionale?» Così l'avvocato Giosuè Naso che difende Roberto Mandolini. «Leggeremo le motivazioni della sentenza e faremo appello: abbiamo aspettato 5 anni per farci riconoscere dalla Cassazione quello che dicevamo su Mafia Capitale avremo pazienza anche su questo», ha aggiunto l'avvocato Naso che è stato avvocato di Massimo Carminati.



PER I MEDICI UN'ASSOLUZIONE E 4 PRESCRIZIONI

«Ringrazio tutti gli uomini per bene delle forze dell'ordine».«NON CI FU PESTAGGIO»«Non ci fu pestaggio, ricorreremo in appello». Cosìsubito dopo la lettura della sentenza di condanna nell'aula Bunker di Rebibbia.«SUn'assoluzione e quattro prescrizioni. È quanto deciso dai giudici della Corte d'Assise di Appello diper cinque medici dell'ospedale Sandro Pertini coinvolti nella vicenda di Stefano Cucchi . Assolta il medico. Accuse prescritte per il primario del Reparto di medicina protetta dell'ospedale dove fu ricoverato il geometra romano,, e altri tre medici. Per la Corbi la formula di assoluzione è «per non commesso il fatto». Per tutti il reato contestato è di omicidio colposo. Ilai medici del Pertini ha avuto un iter tortuoso.Tutti furono portati a processo inizialmente per l'accusa di abbandono d'incapace (nello stesso processo erano imputati anche tre infermieri e tre agenti della Polizia penitenziaria, assolti in via definitiva). Condannati nel giugno 2013 per il reato di omicidio colposo, gli stessi medici furono successivamente assolti in appello. E da lì iniziò una nuova vita processuale fatta di un primo intervento della Cassazione che rimandò indietro il processo. I nuovi giudici d'Appello confermarono l'assoluzione che fu impugnata dalla Procura generale. La Cassazione rinviò nuovamente disponendo una nuova attività dibattimentale conclusasi oggi.«Una sentenza che lascia l'amaro in bocca. Non é comprensibile dal punto di vista logico perché l'assoluzione della dottoressa Corbi avrebbe dovuto comportare come conseguenza anche l'assoluzione del primario». Lo afferma l'avvocato Gaetano Scalise, difensore del primario dell'ospedale Sandro Pertini, Aldo Fierro, commentando la decisione della corte d'assise d'appello di Roma. «Aspettiamo di leggere le motivazioni e quasi sicuramente faremo ricorso in Cassazione», conclude il penalista.