I consulenti del Ministero: il crollo del Ponte ha diverse concause

di Diodato Pirone

ROMA «Una serie di concause. Ci sono stati diversi fattori che hanno determinato il crollo del viadotto». Parola di Roberto Ferrazza, presidente della commissione ispettiva istituita dal ministero delle Infrastruttura e dei Trasporti per capire o quantomeno indicare (entro un limite di 30 giorni) le cause del crollo della campata centrale del ponte Morandi. Probabilmente, sempre secondo Ferrazza, il cedimento di una struttura così importante non è dovuto solo alla rottura di uno o più tiranti (gli...