Elisa, morta a 34 anni. Gli amici la cercavano su Facebook: «Ti prego dai un cenno di vita»

C'era anche una giovane donna di 34 anni sul Ponte Morandi al momento del crollo. Elisa Bozzo era una ragazza di Busalla, vicino Genova, e viaggiava su una Opel nera. Su Facebook si faceva chiamare "la Ely". Sono stati gli amici a lanciare l’appello sui social network perché non avevano sue notizie. In tarda serata le speranze dei familiari e di tutti coloro che le volevano bene si sono spente. Sotto le macerie Elisa è stata trovata cadavere e si è aggiunta alle 37 vittime accertate.LEGGI ANCHE ----> La lista delle vittime Ieri mattina era in auto, stava percorrendo quella strada fatta probabilmente centinaia di volte. Sul suole foto che la ritraggono sorridente e ben vestita mentre andava a ballare con gli amici che in queste ore la ricordano con una sfilza di messaggi di cordoglio e tristezza, mista alla rabbia per una tragedia che si poteva evitare.