Crocifisso vandalizzato a Savona, gambe mozzate e infilzate nel costato

Indagini in corso da parte dei carabinieri dopo il ritrovamento a Cosseria, nell'entroterra di Savona, di un crocifisso vandalizzato. La statua in legno, posizionata sul sentiero che porta ai ruderi del locale castello, è stata rotta e privata delle gambe, con le quali è stata successivamente infilzata.

A trovarla vandalizzata è stato un gruppo di biker che hanno avvertito le autorità e le forze dell'ordine.

L'episodio ha profondamente scosso l'intera comunità nella zona. Il sindaco stesso, Roberto Molinaro, lo ha definito «un gesto orribile, ingiustificabile e inquietante», auspicando che vengano identificati al più presto gli autori.

In serata anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è intervenuto sull'accaduto. In un post sulla sua pagina Facebook, che riporta anche l'immagine della vandalizzazione, il governatore ha sottolineato: «Questa terribile immagine, che arriva da Cosseria in provincia di Savona, è un duro colpo alla nostra cultura, soprattutto in questo momento di pandemia in cui tante persone si rivolgono alla fede per trovare un pò di conforto. Mi auguro che i responsabili paghino per questo vile atto che di certo non rappresenta i liguri».