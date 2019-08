Manager morto sul caicco, in fin di vita i figli di 8 e 11 anni: il giallo dei gas di scarico

Il malore sullo yacht, la caduta nella toilette e poi la morte: è la tragica dinamica della fine di Eugenio Vinci, top manager siciliano del gruppo Tuo (supermercati Tuodì) 57 anni, in vacanza a Hvar in Croazia su un caicco.



Il suo corpo senza vita è stato trovato nel bagno della barca sulla quale si trovava con la compagna, i figli e due coppie di amici. Lunedì notte il gruppo, ad eccezione di due di loro, ha accusato i sintomi di un avvelenamento dopo una cena sull’isola di Hvar. Tuttora ricoverati in coma nell’ospedale di Spalato, in condizioni disperate, ci sono la figlia undicenne della compagna di Vinci e il bambino di 8 anni avuto dalla coppia.



Tutti gli altri stanno meglio e le dimissioni sono previste per oggi.



Sulla morte di Eugenio Vinci, le autorità croate hanno aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. L’ipotesi più accreditata è che i vacanzieri abbiano inalato gas di scarico rilasciati dai bocchettoni dell’aria condizionata. Sembra accantonata la possibilità che i malori siano stati provocati da un’intossicazione alimentare. I due bambini non avevano mangiato nulla in quel ristorante.



I medici aspettano gli esiti degli esami di laboratorio per esprimersi con certezza. A raccontare cosa è accaduto, dal letto di ospedale, è l’ex senatore Bruno Mancuso, adesso sindaco di Sant’Agata di Militello. «Su quel caicco ho perso un fratello. Sono medico e ho soccorso Eugenio. Lo abbiamo trovato stamattina (ieri, ndr) con ferite alla testa e al torace che sicuramente ha rimediato cadendo per un malore. Lo stesso che abbiamo avuto tutti noi», dice Mancuso, amico di lunga data di Vinci. Partito dalla Sicilia a 25 anni con in tasca una laurea in Economia e commercio, Eugenio Vinci ha avuto una carriera fulgida. Negli anni Ottanta è stato direttore generale della Pop 84, azienda tessile dell’Isernino, in Molise. Negli anni Novanta è stato vicepresidente di Assindustria regionale. Il suo lavoro lo ha poi portato a Roma, al gruppo Dico, nella grande distribuzione alimentare. La Farnesina, attraverso il consolato generale a Fiume, è in contatto con i turisti siciliani. «Adesso siamo preoccupati per i bambini - si spezza la voce di Mancuso, che è un medico nefrologo - perché ci è stato spiegato che le conseguenze potrebbero essere molto gravi». L’ultima foto è a Hvar, nella piazza dell’isola croata. Bruno Mancuso adesso singhiozza: «Eravamo felici, questa vacanza l’avevamo progettata insieme».

