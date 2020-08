Croazia, la ragazza italiana in discoteca al Tg1: «Non c'è "Coviddi"». Polemiche sui social

«Ragazze vi rendete conto di quello che dite?». La giornalista del Tg1 non può far altro che reagire così alla battuta della ragazza in una discoteca di Pag, in Croazia: «Non c'è più Coviddi, non c'è». Forse un bicchiere di troppo, forse l'entusiasmo di un'estate che volge al termine tra restrizioni e paura. Quella che non hanno i ragazzi ammassati nelle discoteche della Croazia, storie raccontante nel servizio andato in onda sul telegiornale di Rai Uno il 14 agosto. Un reportage sulle misure anti-Coronavirus nel Paese che, oggi, ha deciso di chiudere i club del divertimento a mezzanotte a causa dell'aumento dei contagi.



Intanto sono iniziati stamane all'aeroporto "Marco Polo" di Venezia i primi tamponi sui turisti in arrivo da Paesi europei a maggior rischio Covid. Finora sono stati effettuati 200 test su passeggeri scesi da due voli provenienti da Barcellona e Madrid, un terzo dei turisti complessivamente a bordo dei due voli, che hanno scelto volontariamente di usufruire del punto prelievi attivato nello scalo dalla Save e dall'Ulss che ha attivato i "Coronavirus Point" dove sono giunti molti turisti italiani di rientro proprio dalla Croazia.

