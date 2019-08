Zingaretti a M5S: 5 punti per trattare

Crisi di governo , il Quirinale annuncia consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della crisi promette di essere molto rapido. In mattinata evento centrale è stata la direzione del Pd con Nicola Zingaretti che ha dettato la linea, ricevendo pieno appoggio al documento finale nel quale vengono chiesti

LA DIRETTA DELLA GIORNATA

Fonti dello Stato Maggiore della Difesa «rassicurano» sul fatto che «nulla cambia per quanto riguarda compiti e struttura dell'operazione Mare Sicuro rispetto a quanto disposto in sede di Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica ». Così le fonti dello Stato Maggiore - che coordina Mare Sicuro - replica a quanto sostenuto dal ministro dell'interno Matteo Salvini.

«Roba da matti. Non hanno perso tempo, i nuovi ordini della Difesa sono stati formalizzati ieri. Prime prove tecniche di inciucio Pd-5 Stelle sulla pelle degli Italiani, riaprendo i porti e chiudendo un occhio sulle Ong??? Facciamo girare!». Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini il quale posta una immagine della ministra della Difesa Trenta su cui sovrasta la scritta «Incredibile! Immigrazione, 20 agosto: la Difesa ordina, siate più morbidi».

Ore 12.00 La Direzione del Pd ha approvato un ordine del giorno che ripercorre la relazione di Nicola Zingaretti dando il mandato a aprire una trattativa per verificare la possibilità di «un governo di svolta per la legislatura», in «discontinuità» col precedente. Il documento è stato approvato per acclamazione all'unanimità. «Sono molto contento - dice Zingaretti - e molto soddisfatto per il livello di unità e compattezza che abbiamo trovato nella direzione del partito che per la prima volta dopo moltissimi anni ha votato dandomi un mandato all'unanimità. Noi siamo pronti per riferire al presidente Mattarella la nostra piena disponibilità a verificare le condizioni di un governo di svolta utile al paese».

MoVimento 5 Stelle si affiderà alla volontà del presidente Matteo Salvini ha aperto un'assurda crisi di governo in pieno agosto. Il MoVimento è unito e compatto intorno al capo politico



«A seguito della crisi aperta da Matteo Salvini il M5S ritiene opportuno in questa delicatissima fase attendere l'esito delle consultazioni che dirigerà il capo dello Stato Sergio Mattarella. In queste ore riceviamo appelli da più parti, il M5S coglie dunque l'occasione per ricordare a tutte le forze di essere il primo partito in Parlamento, con una propria maggioranza relativa. Domani, al termine delle consultazioni, comunicheremo le nostre valutazioni». Lo sottolinea una nota del M5S.



«Informiamo infine la stampa e gli organi di informazione che, proprio in virtù del complicato momento che il Paese sta attraversando, ogni comunicazione passerà attraverso i consueti canali ufficiali del M5S o del capo politico Luigi Di Maio», spiega ancora la nota.



Intanto - scrivono Così i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari - «la Lega è già tutta al lavoro per costruire l'Italia dei SÌ, fondata su un taglio di tasse per 10 milioni di cittadini, investimenti pubblici, infrastrutture, processi giusti e veloci, certezza della pena e bambini che tornano a nascere. Altri stanno pensando al governo dei NO e delle poltrone? Andiamo a elezioni e facciamo scegliere gli Italiani! Chi scappa dalle urne ha la coscienza sporca.» Il leader della Lega Matteo Salvini, a quanto si apprende, incontrerà alle 13 i deputati del suo partito a Montecitorio. «Sono ore molto importanti per il futuro del nostro Paese. Ilsi affiderà alla volontà del presidente Sergio Mattarella che segnerà la strada da seguire dopo cheha aperto un'assurda crisi di governo in pieno agosto. Il MoVimento è unito e compatto intorno al capo politico Luigi Di Maio . Siamo un monolite. E adesso siamo concentrati sulle consultazioni». Così in una nota Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato.

«5 punti» al M5S . Attesa per le mosse di Matteo Salvini , ieri aspramente criticato da Giuseppe Conte , e di quelle ufficiali dei Cinquestelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tirerà le somme avendo davanti a sé due strade precise: nuovo governo o voto anticipato.«Appartenenza leale all'Unione europea; pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, a partire dalla centralità del parlamento; sviluppo basto sulla sostenibilità ambientale; cambio nella gestione di flussi migratori,con pieno protagonismo dell'Europa; svolta delle ricette economiche e sociale, in chiave redistributiva, che apra una stagione di investimenti»: Sono i cinque punti indicati da Nicola Zingaretti nella relazione alla Direzione del Pd per trattare sulla nascita di un nuovo governo.