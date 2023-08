Crisi clima, l'appello di Mattarella e altri 5 capi di Stato: «Agire ora, non c'è tempo da perdere»

Un appello per il clima. È ciò che hanno firmato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ai capi di Stato di Croazia, Grecia, Malta, Portogallo e Slovenia.

Tutti i membri del Gruppo Arraiolos si sono impegnati a sostenere iniziative di azione congiunta contro la crisi climatica. Nel testo anche un appello all'Unione Europea, agli altri paesi del Mediterraneo e alla comunità internazionale affinché mantengano questo tema in cima alla loro agenda politica. Lo si legge in una nota del Quirinale che fa riferimento anche alla crisi climatica nelle aree del Mediterraneo e alla necessità di reagire subito da parte di tutti.

Caldo, l'Onu: «Inizia l'era dell'ebollizione globale». È il luglio più caldo della storia: in Cina oltre 52 gradi, in Usa 120 milioni a rischio

L'appello dei capi di Stato

«Come previsto, la crisi climatica è arrivata e ha raggiunto dimensioni esplosive, tanto che si parla ormai di "stato di emergenza climatica" - recita l'appello -. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite alla fine di luglio ha definito la crisi attuale uno stato di "ebollizione globale". I suoi effetti sono visibili soprattutto nella nostra regione, il Mediterraneo, che è gravemente colpita e a rischio immediato non soltanto di scarsità di acqua ed elettricità, ma anche di inondazioni, diffuse ondate di calore, incendi e desertificazione. I fenomeni naturali estremi stanno distruggendo l'ecosistema e minacciando la nostra vita quotidiana, il nostro stile di vita».

«Non c'è più tempo da perdere, non c'è più tempo per scendere a compromessi per ragioni politiche o economiche. È imperativo agire e prendere iniziative urgenti ed efficaci. Tutti i Paesi del Mediterraneo devono coordinarsi e reagire, impegnarsi in uno sforzo collettivo per arrestare e invertire gli effetti della crisi climatica», si legge ancora. «È dovere di tutti noi agire in questa direzione e adottare politiche concrete volte a questo sforzo. Sensibilizzare l'opinione pubblica, educare e ispirare in tutti l'etica della responsabilità ambientale. Non solo per il presente, ma anche per il futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno».

Gelmini: «Bene l'appello di Mattarella, serve una legge nazionale»

«L'appello del Presidente Mattarella e di altri 5 Paesi del Mediterraneo sul clima non resti inascoltato. Dall'azione del singolo per arrivare a quella dell'Europa e dei governi di tutto il mondo: serve l'impegno di tutti per fronteggiare questa crisi climatica. Oltre ogni colore politico. L'Italia faccia la sua parte, a partire da una legge nazionale sul clima». Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.