Vaccini, Crisanti: «L'Italia non raggiungerà l'immunità di gregge senza dosi nella fascia 1-18 anni»

Per Andrea Crisanti è una questione puramente matematica: l'immunità di gregge è impossibile se non si vaccinano bambini e ragazzi fino ai 18 anni. «Non credo che la raggiungeremo senza somministrare dosi questa fascia - ha detto il direttore di Microbiologia e virologia dell'università di Padova ad Agorà su Rai Tre - ma per un fatto matematico: l'immunità di gregge in Italia si raggiunge con 42 milioni di vaccinati e nel nostro Paese le persone tra 1 e 18 anni sono 12 milioni». Se si riuscissero a vaccinare tutti gli altri, quindi, si immunizzerebbe l'80% della popolazione. Un dato che non sarebbe sufficiente. Sulle somministrazioni è più ottimista: «Possiamo raggiungere le 500mila al giorno: c'è riuscita l'Inghilterra, ci possiamo riuscire noi».

APPROFONDIMENTI IL PERICOLO Covid, l'allarme del virologo Andrea Crisanti: «In Cile... PADOVA Anche Crisanti in quarantena: «Bloccato a Londra perché... PADOVA Crisanti: «Lo studio a Vo' prova che gli anticorpi...

Covid, l'allarme del virologo Andrea Crisanti: «In Cile terapie intensive piene nonostante tante persone vaccinate, colpa delle varianti»

Riaperture maldestre

Oltre ai vaccini, gli italiani ora aspettano però delle novità per le riaperture di ristoranti, palestre, bar, piscine. E di conoscere novità anche in vista dell'estate che verrà: «Una mappa sulle riaperture penso che giovi a tutti per la serenità - continua Crisanti -. Ma dobbiamo riflettere sui numeri, perché l'Inghilterra ha riaperto con 30 morti al mese e con il 65% della popolazione vaccinata: io penso che una differenza con noi ci sia. Bisogna tener conto degli errori che abbiamo fatto l'anno passato quando abbiamo sbagliato con alcune riaperture. Occorre guardare i numeri: che ora ci dicono che il tasso delle terapie intensive è alto. Non si può riaprire in maniera maldestra». Poi su AstraZeneca: «Ribadisco che si tratta di un vaccino efficace e sicuro; è molto più probabile prendersi una trombosi per il Covid che per il vaccino».

Anche Crisanti in quarantena: «Bloccato a Londra perché sul mio volo c'era un positivo»