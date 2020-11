Covid, zona arancione e zona rossa: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Molise verso la stretta

Covid, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Molise sarebbero in bilico e la stretta alle misure è chiesta dall'Istituto Superiore di Sanità alle autorità sanitarie. L'Iss, infatti, invita le autorità a «valutare la possibile adozione di ulteriori misure di mitigazione» per le tre regioni. Secondo i dati contenuti nel monitoraggio, tutte e tre le regioni sono classificate con un rischio moderato ma con probabilità alta di progredire a rischio alto nel prossimo mese. Attualmente, il Friuli Venezia Giulia si trova già in zona arancione mentre Molise e Veneto in zona gialla.

Covid Italia, bollettino oggi 20 novembre: 37.242 nuovi casi e 699 morti. Rapporto positivi-tamponi sale al 15,6%

Iss: «Epidemia resta a livelli critici»

Nonostante qualche miglioramento, «che suggerisce un effetto positivo degli effetti di mitigazione apportati dal governo, l'Italia si mantiene comunque a livelli critici, con un rischio altro per la maggior parte delle regioni, sia a causa dell'incidenza, che resta alta, sia perché i livelli di degenza e terapia intensiva sono molto impegnati». Lo ha precisato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia su Covid-19. L'indice Rt, in calo, «rimane sopra uno, il che vuol dire che la diffusione cresce, mentre l'obiettivo è un Rt sotto l'uno. Per questo - ha ribadito - si suggerisce il mantenimento delle misure».

Covid, Iss: "In Italia indice Rt scende a 1,18 Ricoveri ad alto rischio in 17 regioni" Covid , in un'Italia divisa in zona rossa, zona arancione e zona gialla con differenti livelli di lockdown, non va per nulla abbassata la guardia: quasi tutte le Regioni sono ancora classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane.





