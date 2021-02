Covid Lombardia, Brescia e 8 comuni del Bergamasco zona arancione "rafforzata". La Regione: «Dobbiamo contenere i contagi»

Zona arancione rafforata per Brescia e altri Comuni nel bergamasco, in Lombardia. La decisione attesa è arrivata per impedire la diffusione del Covid e delle varianti. L'ordinanza del presidente della Regione Attilio Fontana imporrà nella giornata di oggi, martedì 23 febbraio, «una zona arancione rafforzata» nella provincia di Brescia e in altri Comuni della bergamasca. Lo spiega la vicepresidente Letizia Moratti, in consiglio regionale. «È stata decisa una strategia di mitigazione e contenimento», sottolinea.

Dpcm zone, ipotesi nuovi parametri: più facile entrare in fascia rossa?

Quali sono i Comuni coinvolti

Tutta la Provincia di Brescia finirà in zona arancione «rafforzata». Saranno compresi anche i comuni di Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Caleppio, Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo e Soncino, in provincia di Cremona.

Perché è stato preso questo provvedimento

Il numero dei contagi e delle persone in terapia intensiva è aumentato negli ultimi giorni nei comuni della Regione Lombardia che sono diventati zona arancione «rafforzata». «Considerata l'ultima accelerazione nella provincia di Brescia, con l'aggravante delle varianti che nell'area sono presenti al 39% del totale dei casi - ha aggiunto la vicepresidente Moratti parlando in Consiglio regionale - abbiamo concordato con Ministero della Salute una strategia di mitigazione e contenimento del contagio».

Cosa prevede la zona arancione «rafforzata»

In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.). Questa una delle regole previste già nella zona arancione a cui si aggiungono:

Chiusura delle scuole d'infanzia, elementari e medie

Divieto di recarsi nelle seconde case

Utilizzo dello smart working dove possibile

Chiusura della attività in presenza

