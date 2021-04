Covid, Remuzzi (Istituto Negri): virus non può mutare in eterno, diventerà simile a quello del raffreddore

Il Coronavirus non può mutare in eterno e finirà per diventare molto simile a un comune virus del raffreddore. A dirlo durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, è stato Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs, che ha anche rassicurato sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca nonostante in rarissimi cas di trombosi cerebrale.

«Il virus - ha spiegato Remuzzi - rimarrà con noi a lungo e diventerà simile a quello del raffreddore. Il fatto che continui a mutare esprime al sua difficoltà ad adattarsi a noi, ma a un certo punto non ce la farà più. La capacità di mutare della proteina spike non è infinita, dopo un po' si esaurisce e questa è la storia di tante pandemie nella storia dell'uomo». Fino ad arrivare ad allora, però, ha precisato, «abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti e l'evoluzione verso vaccini spray o per bocca è una strada giusta».

"Il virus fa fatica ad adattarsi a noi per questo muta. Neccessaria una reazione congiunta di tutta Europa per mettere insieme tutte le risorse per vaccinare più cittadini possibile"

Il caso AstraZeneca

Quanto al vaccino AstraZeneca, ha detto Remuzzi, «funziona benissimo per tutte le categorie di persone e protegge nella malattia grave al 100%», ma «nelle persone tra 20 e 50 anni, in quasi tutti i casi donne, può indurre una forma rarissima di trombosi del seno venoso cerebrale», una malattia «nuova» e di cui è possibile «una diagnosi precoce ed è possibile curarla, anche se non in tutti gli ospedali». Si tratta, ha concluso, «di casi rarissimi, poche decine rispetto a decine di milioni di vaccinati. Ma se c'è un'alternativa si può fare a quella categoria di persone un altro vaccino».

«Lento miglioramento»

«C'è una tendenza al livellamento e alla diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva. È molto lenta purtroppo, speravamo fosse più veloce, ma c'è una tendenza della curva ad appiattarsi», ha spiegato Remuzzi, commentando i dati giornalieri sulla pandemia da Sars-Cov-2. La differenza sul numero dei decessi, ha sottolineato, «la vedremo tra qualche giorno» perché «i morti di adesso sono stati ricoverate diverse settimane fa». «E questa è una caratteristica di questo virus. Delle persone che ogni anno muoiono per polmonite dovuta a influenza ce ne accorgiamo poco, perché sono molto anziane e in genere muoiono in due o tre giorni. Nel caso del Covid invece muoiono dopo esser state diverse settimane in terapia intensiva e in situazioni drammatiche». Ma «la tendenza a una situazione stazionaria - ha concluso Remuzzi - è consolidata ormai da due settimane e possiamo dire che si sta evolvendo molto lentamente verso un miglioramento».