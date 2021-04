La variante inglese è arrivata anche in estremo Oriente, ha moltiplicato i casi con le stesse dinamiche che abbiamo visto anche in Europa e sta costringendo tre paesi come Giappone, Corea del Sud e Thailandia, che negli ultimi mesi erano praticamente tornati alla vita normale, a decidere una serie di chiusure. Ciò che sta avvenendo dimostra anche che, per quanto si provi a sigillare le frontiere e a imporre quarantene a chi arriva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati