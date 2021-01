Covid, vaccinato un milione di italiani, primato in Europa, Conte: «Orgogliosi, avanti così»

Vaccino anti Covid, superata quota un milione, ricorda il commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri: «Il primo milione di cittadini italiani è stato vaccinato. E un risultato del quale andare orgogliosi: siamo il primo Paese in Europa, non potevamo augurarci un inizio migliore, ma dobbiamo ricordare che è solo il primo passo di un lungo percorso che durerà ancora molto tempo e che ci porterà ad uscire da questa emergenza». «Questo grazie al prezioso impegno e alla dedizione delle donne e degli uomini del Servizio sanitario nazionale, alla determinazione di tutte le Regioni e Province autonome del nostro Paese con le quali lo staff della Struttura del Commissario Straordinario ha lavorato con grande professionalità e passione in queste settimane», ha ancora affermato Arcuri.

«Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Ssn per la risposta straordinaria. L'Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante che ci spinge ad andare avanti così, mantenendo sempre alta la guardia». Lo scrive sui social network il presidente del Consiglio, Giuseppe

«Un milione di persone vaccinate in Italia. E il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futuro di tutti noi. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale che con il loro lavoro straordinario rendono possibile questa impresa». Lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Fb.

