«Ho dolori e febbre». Giustino muore a 52 anni: stroncato dal Covid in 48 ore

Muore a 52 anni a causa del Covid-19: stroncato dal virus in 48 ore. E’ successo a Tortoreto, ex zona rossa. A perdere la vita è stato Giustino Di Giuseppe. L’amica con voce commossa racconta la terribile tragedia. «Stava bene, non soffriva di alcuna patologia – dice – e in soli due giorni il Covid l’ha portato via». Poi dice che erano stati insieme a fare una lunga passeggiata e una bella chiacchierata sul lungomare di Tortoreto e Alba Adriatica. Il giorno seguente il 52enne si sveglia dolorante con una febbricola. Lei lo sente a telefono in tarda mattinata e gli dice che probabilmente avrà preso freddo perché la serata era stata piovosa. Purtroppo le cose sono andate diversamente. Con il passare delle ore la febbre è salita fino a 40 e l’uomo inizia ad avere problemi a respirare. La madre allora chiama il medico di famiglia che decide immediatamente di allertare il 118. L’ambulanza lo trasferisce nel reparto Covid del Mazzini di Teramo, dove viene intubato e ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Ieri notte il 52enne ha perso la sua battaglia contro il virus. «La notizia ha scosso tutta la mica comunità, – commenta il sindaco Domenico Piccioni – non si può morire così giovani. Questo caso è la dimostrazione pratica che questo virus è talmente infimo che sottovalutarlo è un grave errore». Lo conoscevano tutti nella zona a Giustino Di Giuseppe. Era figlio unico e viveva con la mamma Antonietta. I funerali si terranno domani, lunedì 19 aprile, alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Tortoreto.

