PERUGIA- Ci sono dei fragili che sono forse più fragili di tutti ma che aspettano il vaccino per un’attesa che più lunga non si può. Tanto lunga che per Maria, la chiameremo così, perugina di 69 anni, si sta allungando da fine marzo.

Maria fa parte dei quasi mille umbri che rientrano nelle categorie di chi deve effettuare vaccinazioni in ambiente protetto. Cioè si tratta di un soggetto a rischio choc anafilattico che deve essere assistito da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati