Covid, mascherine e smart working tornano con l'aumento dei casi. La circolare del Ministero

Il Ministero della Salute è pronto a ripristinare le mascherine nel caso di «un evidente peggioramento epidemiologico» del Covid. «Con grave impatto clinico e/o sull'assistenza sanitaria e/o sul funzionamento dei servizi essenziali», l'uso delle mascherine «in spazi pubblici chiusi potrà essere una prima opzione per limitare la trasmissione nella comunità.

Mascherine e smart working pronti a tornare

Analogamente, «nel caso di un sensibile peggioramento dell'epidemia, si potrà valutare l'adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa (smart working) o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti». È questo uno dei passaggi di una nuova circolare del ministero della Salute, al momento ancora in bozza e all'esame delle Regioni - come apprende l'Adnkronos Salute - in cui si forniscono alcune indicazioni in vista della stagione fredda.