Un test molecolare che distingue il Covid dall'influenza: è la nuova soluzione lanciata da Menarini Diagnostics, che permetterà di distinguere in base ai sintomi. Raffreddore, febbre e tosse: sono sintomi simil influenzali, di cui il nuovo test sarà in grado di stabilire l'origine. Grazie a una diagnosi precisa e con un unico tampone, il paziente sarà in grado di sapere se è positivo o meno al nuovo coronavirus, e nell'arco di 20 minuti. In caso di negatività, il nuovo molecolare sarà anche in grado di stabilire se il paziente ha contratto l'influenza di tipo A o B.

Roma, arriva il tampone differenziale: separa influenza e Covid

Il kit

Grazie alla piattaforma VitaPCR, che è un Point of Care (uno strumento portatile) già disponibile in centinaia di strutture in tutta europa, sarà possibile effettuare il nuovo tipo di tampone. Il nuovo kit sarà quindi in grado di identificare - grazie a degli appositi reagenti - la presenza dell'Rna del Covid, come anche quello degli altri virus influenzali. La tecnologia impiegata nel nuovo test molecolare è basata sul Pcr (Polymerase Chain Reaction) e garantisce un'elevata attendibilità. Secondo Menarini, questo tipo di test molecolare sarà in grado di evitare numerosi disagi alle persone, in quanto si potranno impedire numerosi casi di isolamento domiciliare. Marcato con il logo CE, il nuovo test molecolare anti Covid è stato reso disponibile da Menarini Diagnostics in Italia, Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Gran Bretagna.

Come funziona

«Nei prossimi mesi vedremo un aumento di persone con sintomi simil-influenzali che potrebbero essere attribuiti sia a un’infezione da SARS-CoV-2 che all'influenza A e B. Questo test è di fondamentale importanza per l’immediata diagnosi e per offrire tempestivamente ai pazienti il trattamento più adeguato, così Fabio Piazzalunga, il General Manager di Menarini Diagnostics. Quanto al test, una volta prelevato un campione dal naso con un comune tampone, questo viene inserito in un flaconcino con un liquido, poi in un altro flacone col reagente e poi viene inserito nel sistema VitaPCR™. L'analisi viene conclusa entro 20 minuti e lo strumento rilascerà sul display il risultato con il nome della patologia rilevata.

