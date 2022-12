Covid, nuove regole: dopo 5 giorni si potrà uscire senza tampone. Autosorveglianza e contatti stretti, cosa cambia

Covid , i positivi asintomatici devono restare chiusi in casa cinque giorni e possono uscire solo se al quinto giorno eseguiranno un test che risulta positivo. Ma non è stato detto che il governo sta cambiando le regole e il tampone di uscita non serve più? Calma, su questo c'è un emendamento al Dl rave, in discussione al Parlamento; è stato approvato alla Camera, ma ancora manca il passaggio al Senato e comunque servirà una circolare del ministro della Salute, Orazio Schillaci che dovrà anche fissare le regole per chi continua ad avere sintomi. Probabilmente se ne parlerà il 28 o il 29 dicembre. Ad oggi le regole in vigore - è bene saperlo per non violare la legge - sono quelle fissate il 31 agosto dal precedente governo e non ancora cambiate. Ricordiamole nel dettaglio.

Risultato positivo al test sul Covid, ma non ho alcun sintomo. Cosa devo fare?

Per cinque giorni devo restare isolato in casa, al quinto giorno eseguo il tampone, se sono negativo posso tornare alla vita normale.

Ipotizziamo che sono positivo, asintomatico; al quinto giorno c'è però ancora l'infezione, il test mi dice che non sono ancora negativo. Fino a quando dovrò restare isolato?

Spiega il sito del Ministero della Salute: «In caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test». Dunque, dopo due settimane sarò comunque libero, anche se continuo a risultare positivo (ricordiamolo: solo se non si hanno i sintomi).

Altro caso: sono positivo e ho la febbre, dunque ho i sintomi. Quando potrò uscire dall'isolamento?

Devo aspettare la scomparsa dei sintomi. A due giorni dalla cessazione dei sintomi entro nel regime degli asintomatici, quindi valgono le regole illustrate sopra. Ma solo a due giorni dalla fine dei sintomi, ribadiamolo.

Cosa cambierà con la riforma in arrivo ma per ora solo sulla carta?

L'asintomatico dopo cinque giorni è sempre libero, non deve eseguire un test. C'è però un problema da risolvere: chi decide che sono asintomatico? Chi verifica che non ho raffreddore, tosse o febbre o che quella tosse che ogni tanto torna o quegli starnuti ripetuti non rappresentano un sintomo? Molto probabilmente ci si affiderà al buon senso del cittadino. Comunque, la circolare del ministro Schillaci dovrà indicare il percorso di chi è sintomatico.

Cosa deve fare un contatto stretto di un positivo?

Le regole in vigore non sono cambiate. Sempre dal sito del Ministero della Salute: «A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, si raccomanda l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto». La nuove regole riducono il periodo di autosorveglianza a cinque giorni.