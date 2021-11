Covid, in Puglia tamponi gratis per i sospetti positivi a scuola

Tamponi gratis in Puglia per i bimbi che sono considerati contatti stretti di un positivo a scuola. È un'iniziativa della Regione Puglia per facilitare la didattica in presenza e per venire incontro alle famiglie che hanno bisogno di testare i figli se c'è il sospetto di un contagio a scuola.

Coloro che nell'ambito scolastico sono stati a contatto con una persona positiva al Covid-19 possono fare il test antigenico gratuitamente.

Ecco l'annuncio della Regione sui propri profili social.

«I contatti scolastici - si legge - ovvero le persone che sono state a contatto con» un caso positivo al Covid-19 «confermato entro 48 ore dall'insorgenza dei sintomi o dal test positivo» possono effettuare «un test antigenico rapido gratuito in farmacia, presso un laboratorio di analisi o dal pediatra di libera scelta».

