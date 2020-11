«Lo vogliamo capire che siamo in guerra! Non riuscite a immaginare la mia sofferenza a pensare ai 38mila morti, ai miei colleghi morti». Sfuriata in tv del viceministro Pierpaolo Sileri, ospite di “Non è l’arena” (La7): «Colleghi mi chiamano ogni giorno per dire "fate zone rosse che non ce la facciamo più". Stiamo lottando per salvare l'Italia. Me ne infischio di 5stelle, PD, della Lega: chi se ne frega», lo sfogo.

