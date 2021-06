Covid, Rt fermo a 0.68: «Tutte le regioni a rischio basso tranne la Sardegna»

«Tutte le regioni a rischio basso tranne la Sardegna». Il valore medio nazionale dell'incidenza dei casi Covid ogni 100 mila abitanti scende ancora dalla scorsa settimana passando da 32 a 26. Fermo invece l'Rt nazionale, allo stesso valore di 7 giorni fa: 0,68. Sono, secondo quanto si apprende, i dati contenuti nella bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute, ora all'esame della cabina di regia, che saranno presentati oggi.

«Tutte le Regioni/Province autonome sono classificate a rischio basso secondo il Dm del 30 aprile 2020 tranne una, la Sardegna, a rischio moderato. Tutte le Regioni/Pa hanno un Rt medio inferiore a 1 nel limite inferiore del range, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1». È quanto si legge nella bozza del report Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute sul monitoraggio Covid-19 in Italia.

Dati particolarmente rilevanti, su cui si basano le determinazioni del colore di emergenza regionale. L’ingresso in zona bianca si ottiene registrando per 21 giorni consecutivi meno di 50 nuovi casi su 100mila abitanti. E l'ingresso nella fascia di rischio più bassa spetterebbe nei prossimi giorni, a partire dal 14 giugno, ad altre 6 regioni, quali Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento, raggiungendo Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise - in questa fascia dal 31 maggio - e Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo - in bianco dal 7 giugno. Durante la scorsa settimana il Lazio ha registrato 23 nuovi casi ogni 100mila residenti, la Lombardia 22, il Piemonte 25, l’Emilia-Romagna 23, la provincia di Trento 26 e la Puglia 23.

