Covid, ragazzo di 16 anni grave in rianimazione: non è vaccinato

Un ragazzo di 16 anni positivo al covid-19 e non vaccinato è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni sarebbero gravi. Secondo quanto si apprende sarebbero positivi anche familiari e amici ma si attendono i risultati dei tamponi molecolari.

Intanto, un focolaio covid è scoppiato all'interno del reparto di medicina dell'ospedale di San Giovanni in Fiore, dove al momento si trovano ricoverati 4 pazienti positivi e un operatore socio sanitario mandato a casa in quarantena. Inoltre, due pazienti erano stati dimessi e mandati a casi e poi risultati positivi in un secondo momento e altri due paucisintomatici sono stati trasferiti nei reparti ordinari Covid del capoluogo bruzio. I sanitari dell'Asp provvederanno al tracciamento eseguendo i tamponi rinofaringei.

