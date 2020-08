Coronavirus, incremento nuovi casi come nei giorni prima del lockdown di marzo

L'incremento dei nuovi casi di coronavirus, che oggi 19 agosto sono stati 642, si allinea ai numeri dei giorni antecedenti al lockdown del 10 marzo scorso, quando l'Italia chiuse praticamente tutto dopo l'annuncio del premier Giuseppe Conte. Il 4 marzo l'incremento dei nuovi casi era stato di 587, mentre il 6 marzo si erano toccati i 778 nuovi casi. Un dato che preoccupa, quello riportato da AdnKronos.

Covid, il bollettino con morti e contagi di oggi: dati in aumento

BOOM DI CASI

Sono di nuovo in aumento i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 642 le persone risultate positive, per un totale di 255.278 casi. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 403. In aumento anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 66 (ieri 58).



In crescita anche i tamponi: 71mila, quasi 20mila in più di ieri. In Lombardia (+91) e Emilia Romagna (+76) i maggiori incrementi di contagiati. Questi i dati del ministero della Salute. In crescita anche i tamponi: 71mila, quasi 20mila in più di ieri. In Lombardia (+91) e Emilia Romagna (+76) i maggiori incrementi di. Questi i dati del ministero della Salute, secondo cui il totale dei casi di coronavirus in Italia registra quota 255.278 dall'inizio dell'epidemia. I guariti/dimessi sono 204.506 e i deceduti complessivamente sono 35.412. Attualmente sono ricoverate con sintomi 866 persone (+23 rispetto a ieri), alle quali si aggiungono 66 ricoverati nelle terapie intensive (8 più di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 14.428 (+240) persone, per un totale di attualmente positivi di 15.360.

Quanto alle regioni, la Lombardia con 91 contagi registra il maggior numero di nuovi casi. Seguono Emilia-Romagna con 76, Lazio con 75, Veneto 59, Campania 56, Sicilia 45, Piemonte 42, Toscana 40. Aumentano ricoverati e terapie intensive Continuano a crescere le persone ricoverate con sintomi per Covid: sono 866, 23 in più nelle ultime 24 ore.

Aumentano anche le terapie intensive (66, +8), mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono incrementati di 240 unità (ora sono 14.428).

Gli attualmente positivi sono 15.360 (+271). I dimessi ed i guariti sono saliti a 204.506 (+364). In Lombardia il maggior numero di pazienti in terapia intensiva (14), nel Lazio i ricoverati con sintomi (229). Questi i dati del ministero della Salute.