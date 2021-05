Pfizer, Marino: «Entro novembre pronto il vaccino per i neonati e fino agli 11 anni»

«A marzo sono partite le sperimentazioni sulle età comprese tra i sei mesi e gli undici anni. Dovremmo arrivare all'autorizzazione tra settembre e novembre». Lo ha annunciato ai microfoni di Sky Tg24 Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia parlando del vaccino anti-Covid per i più piccoli. Al momento in Italia il farmaco Pfizer-BioNtech può essere inoculato dai 16 anni in su, ma «lo scorso 30 aprile - ha ricordato Marino - abbiamo inviato richiesta all'Ema per somministrare il nostro vaccino anche alla fascia d'età 12-15 anni. Stiamo aspettando i risultati, dovrebbero arrivare tra quattro settimane».

Varianti Covid, Pfizer:

La Pfizer sta lavorando anche a una pillola anti-Covid che dovrebbe riuscire a bloccare la produzione del virus e che potrebbe arrivare l'anno prossimo. «Siamo alla prima fase della sperimentazione - ha detto Valentina Marino - . I tempi nella ricerca non sono mai un dato certo, l'ipotesi è che entro fine anno avremo finito gli studi e che il farmaco sarà disponibile a partire dal 2022».