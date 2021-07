Coronavirus, bollettino 18 luglio: 3.127 nuovi casi e 3 morti. Tasso di positività all'1,9%

Covid Italia, il bollettino di oggi 18 luglio 2021. Salgono ancora leggermente i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.127 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.121. Sono invece appena 3 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 13. Sono 165.269 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 244.797. Il tasso di positività è dell'1,9%, in aumento rispetto all'1,3% di ieri (+0,6%).

Covid in Italia, dimessi e guariti

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.287.458, i morti 127.867. I dimessi ed i guariti sono invece 4.113.478, con un incremento di 501 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 46.113, in aumento di 2.622 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 44.821 (+2.603).

Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna non si registrano decessi da una settimana e prosegue il calo dei ricoverati, ma i contagi al Coronavirus sono in rialzo: nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 266 sulla base di 13.203 tamponi: per trovare un dato simile bisogna risalire a maggio. Continua a preoccupare, in particolare, la provincia di Rimini che è di gran lunga quella con il maggior numero di contagi, 63. Dei nuovi contagiati 69 sono asintomatici e l'età media è ancora al di sotto dei 30 anni. I casi attivi sono 2.706. In terapia intensiva ci sono 13 pazienti (uno in meno di ieri), mentre negli altri reparti Covid ci sono 141 ricoverati (-4). La campagna vaccinale prosegue con oltre 4,5 milioni di dosi somministrate. Si avvicina il traguardo dei due milioni di persone che hanno completato il ciclo.

Lombardia

In Lombardia sono 369 (438 ieri) i nuovi positivi a Covid, nelle ultime 24 si registra un solo morto (contro i 4 di ieri), con il numero totale di vittime che sale a 33.809, secondo i dati della Protezione Civile. I nuovi casi per provincia: Milano 108, Bergamo 8, Brescia 28, Como 27, Cremona 5, Lecco 8, Lodi 24, Mantova 33, Monza e Brianza 43, Pavia 6, Sondrio 3 e Varese 36.

Toscana

In Toscana sono 245.976 i casi di positività al Coronavirus, 243 in più rispetto a ieri, pari allo 0,1% in più. L'età media dei 243 nuovi positivi odierni è di 28 anni circa: il 38% ha meno di 20 anni, il 41% tra 20 e 39 anni, il 16% tra 40 e 59 anni, il 3% tra 60 e 79 anni, il 2% ha 80 anni o più. Eseguiti 5.879 tamponi molecolari e 4.311 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,4% è risultato positivo. Oggi, per il secondo giorno di fila, non si registrano nuovi decessi: il dato complessivo rimane quindi di 6.898. I ricoverati sono 82 (2 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in meno). Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana. Le persone complessivamente guarite sono 237.022 (33 in più rispetto a ieri, più 0,01%). Gli attualmente positivi sono oggi 2.056, +11,4% rispetto a ieri. Complessivamente, 1.974 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (208 in più rispetto a ieri, più 11,8%).Rispetto alle singole province Firenze registra 81 casi in più rispetto a ieri, Prato 30, Pistoia 18, Massa 8, Lucca 35, Pisa 14, Livorno 6, Arezzo 15, Siena 20 e Grosseto 16.

Veneto

Sono 379 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Veneto, mentre non c'è stato alcun decesso rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero complessivo degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 428.550, quello delle vittime resta invariato a 11.629. Ancora in calo i numeri ospedalieri. i malati Covid ricoverati sono complessivamente 239 (+1), mentre scendono di un'unità nelle terapie intensive, 16. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 6.816 (+318).

Calabria

Prima vittima per il Covid in Calabria dopo sei giorni. Il decesso si è verificato a Cosenza, portando il totale nella regione a 1.237. Scende ulteriormente il tasso di positività, passando da 2,98% a 2,25. I nuovi contagiati sono 39 (ieri erano stati 51). I ricoverati in area medica sono 50, con un aumento di due unità rispetto a ieri, mentre quelli in terapia intensiva restano 4. Le persone attualmente positive sono 2006 (+ 3), mentre gli isolati a domicilio sono 1.952 (+1). I guariti sono 35 in più, con il totale che raggiunge quota 66.399. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti é di 965.981 (+1.733). Sono questi i i dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie della regione.

Puglia

Sono 70 i nuovi casi di Sars Cov-2 registrati in Puglia, su un totale di 3.692 test registrati nelle ultime 24 ore. I dati sono contenuti nel bollettino epidemiologico di oggi. Suddividendo per province, dei nuovi contagi 26 sono stati rilevati a Bari, 14 Brindisi, 3 Barletta Andria Trani, 3 Foggia, 11 Lecce, 8 Taranto e altri 5 riguardano residenti in altre regioni. Non sono stati registrati decessi. I ricoverati sono 75 (+1). Sono 1.758 (+59) i casi attualmente positivi e di questi 1.683 sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.777.620 test e sono stati registrati 254.196 casi, in tutto sono 245.779 i pazienti guariti e 6.659 i deceduti.