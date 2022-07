Covid, bollettino oggi: 71.947 casi e 57 morti, tasso di positività al 27,4%. Ricoveri in aumento

Covid, il bollettino di oggi domenica 3 liuglio 2022. Sono 71.947 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore e 57 i morti. Emerge dai dati aggiornati sui contagi. I tamponi effettuati sono 262.557 tamponi con un tasso di positività al 27,4%. Salgono i ricoverati con sintomi sono 7.212 (+177) e 291 (+16) in terapia intensiva. Sono 1.002.440 in isolamento domiciliare e 1.009.943 le persone attualmente positive. Sono 17.590.383 i dimessi e guariti mentre le vittime dall'inizio della pandemia sono 168.545.

