Covid, il bollettino di oggi 22 febbraio: 60.029 casi e 322 morti. Tasso di positività al 9,9%

Covid in Italia: il bollettino di oggi 22 febbraio 2022. Sono 60.029 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.408. Le vittime sono invece 322 (ieri erano state 201). Sono 603.639 i tamponi tra molecolari e antigenici effettuati da ieri che portano il tasso di positività al 9,9% (in ribasso rispetto al 10.5% ieri).

Covid, i dati delle regioni

Lazio

«Oggi nel Lazio su 12.797 tamponi molecolari e 54.562 tamponi antigenici per un totale di 67.359 tamponi, si registrano 6.356 nuovi casi positivi (+3.235), sono 19 i decessi (-5), 1.665 i ricoverati (-18), 138 le terapie intensive (-10) e +12.978 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,4%. I casi a Roma città sono a quota 2.550». Lo comunica, in una nota, l'Assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato.

Veneto

Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia di Covid sale in Veneto a 1.309.256, contando i 6.037 positivi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi complessivi arrivano a quota 13.750, dei quali 24 nell'ultimo bollettino. Il resoconto odierno della Regione vede minime variazioni nei dati degli ospedali: i ricoverati in area medica sono 1.202, quelli in terapia intensiva 103. In flessione i soggetti attualmente positivi, 69.007.

Toscana

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 3.718 su 37.177 test di cui 8.751 tamponi molecolari e 28.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,00%. Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri i nuovi positivi sono quasi triplicati (erano stati 1.316) ma il rilevamento odierno considera tamponi per una quantità di oltre tre volte (ieri erano 11.630 esami di cui 5.157 tamponi molecolari e 6.473 test rapidi) pertanto il rapporto tra nuovi casi e tamponi calda di netto (ieri era a 11,32%).

Marche

Scende sotto quota 300 il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata -9 degenti che porta il totale a 294 di cui 31 in Terapia intensiva (invariati), 65 in Semintensiva (+1) e 198 nei reparti non intensivi (-10); molto alto il numero di dimessi: 38. Lo fa sapere la Regione secondo cui, attualmente, la percentuale di occupazione delle Terapie Intensive («12,1% sui 256 posti letto») mentre in Area medica (263 su 1.027 posti) è al 25,6%. In un giorno rilevati 1.858 contagi mentre l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti scende a 820,16. Si registrano sette decessi correlati (persone con patologie pregresse) che fanno salire il totale di vittime nella regione a 3.568.

Campania

Risale, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania, sono 6.116 i neo positivi al Covid su 47.692 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari all'11,67%, oggi risale al 12,82%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore; 15 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali si rialza leggermente il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive arrivando a 58 (+3 rispetto a ieri); leggero calo, invece, per la degenza con 982 posti letto occupati (-2 rispetto a ieri).

Trentino

Si registrano due nuove vittime del Covid in Trentino: due donne ultranovantenni, che soffrivano di altre patologie, una vaccinata e l'altra no, decedute in una struttura ospedaliera. Il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta inoltre 517 nuovi contagi, su circa 6.000 tamponi effettuati, mentre rimane stabile la situazione ospedaliera. I pazienti ricoverati sono 79 (rispetto agli 86 di ieri), di cui 7 in rianimazione (6 nel precedente bollettino). Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri e 11 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 17. I nuovi guariti sono 882, per un totale che arriva a 131.270 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate arrivano a 1.178.625, di cui 422.348 seconde dosi e 307.206 terze dosi.

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 2.095 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1.854 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 15213 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 ( + 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 364 ( - 6 ) e 35.094 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 434 ). Lo comunica la Regione Sardegna. Si registrano 8 decessi: una donna di 91 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 79 anni e tre uomini di 67, 80 e 93 anni, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 91 anni e un uomo di 48, residenti nella provincia di Oristano e un uomo di 86 anni, residente nella provincia di Nuoro.