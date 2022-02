Covid, bollettino oggi 18 febbraio 2022: 53.662 casi e 314 morti, tasso di positività al 10,5%. Intensive sotto quota mille

Covid, il bollettino di oggi 18 febbraio 2022. Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.890. Le vittime sono invece 314 (ieri quando erano state 320). Le terapie intensive calano (-50) e vanno sotto quota mille. Adesso sono 987. Il tasso di positività è al 10,5% (-0,3%). Sono 12.319.005 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute.

Gli attualmente contagiati scendono ancora a 1,4 milioni dei quali 13.948 ricoverati nei reparti ordinari (-614). Restano in isolamento domiciliare 1,38 milioni di pazienti mentre sono 87.472 le persone dimesse o guarite.

Lazio

Nel Lazio su 14.905 tamponi molecolari e 43.971 antigenici per un totale di 58.876 test, si registrano oggi 6.410 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 35 rispetto a ieri), con 2.823 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 22 decessi (meno 7 rispetto a ieri) e 12.596 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.739 (meno 45 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 158 (meno 7 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8 per cento», spiega l'assessore D'Amato, ricordando «l'importanza, per coloro che sono guariti e non avessero completato il ciclo vaccinale, di effettuare la dose di richiamo trascorsi 120 giorni dalla guarigione».

Emilia-Romagna

Calano, in Emilia-Romagna, i contagi e i ricoveri per il Coronavirus, anche se nelle ultime 24 ore si sono registrati ancora 28 morti, fra i quali anche un uomo di 53 anni nel Reggiano. In un giorno ci sono stati 3.448 casi di positività, individuati sulla base di quasi 27mila tamponi. Vistoso il calo su base settimanale: l'incidenza è di 613 casi ogni 100mila abitanti, mentre una settimana fa era quasi il doppio, a 1.116. Cala anche l'Rt, ovvero l'indice del contagio sceso da 0,85 a 0,64. I casi attivi sono 62.486, il 97% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono, per la prima volta da molte settimane, meno di 100 ricoverati: sono infatti 96 (sei in meno di ieri), 50 dei quali non vaccinati. Negli altri reparti Covid i pazienti sono invece 1.769, 68 in meno di ieri.

Piemonte

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.569 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 2.060 a test antigenico), pari al 5,6% di 45.719 tamponi eseguiti, di cui 40.306 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 962.536, di cui 78.929 Alessandria, 44.120 Asti, 37.339 Biella, 129.666 Cuneo, 73.208 Novara, 511.183 Torino, 34.186 Vercelli, 34.251 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.705 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 14.949 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 54 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.314 (-100 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 55.494. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.311.353 (+ 45.719 rispetto a ieri). Sono 16, tra i quali 3 di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 12.936 deceduti risultati positivi al virus, 1.724 Alessandria, 777 Asti, 493 Biella, 1.585 Cuneo, 1.042 Novara, 6.168 Torino, 598 Vercelli, 420 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 129 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 892.738 (+4.836 rispetto a ieri), 73.461 Alessandria, 41.513 Asti, 34.707 Biella, 121.946 Cuneo, 69.705 Novara, 476.039 Torino, 31.733 Vercelli, 32.071 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.521 extraregione e 8.042 in fase di definizione.

Abruzzo

I casi di Covid-19 accertati in Abruzzo da quando, quasi due anni fa, esplose la pandemia ad oggi supera quota 250mila e arriva a 251.315. Del totale, 144.742 contagi - pari a circa il 60% - sono emersi solo nel 2022 e, cioè, in meno di due mesi. Se 71.715 casi, pari al 28,5%, riguardano il 2021, solo 3.700, ovvero l'1,5% del totale, sono relativi al periodo tra febbraio e agosto 2020, cioè la prima ondata caratterizzata dal durissimo lockdown. Il record assoluto di nuovi casi emersi in un solo giorno - 5.479 - risale allo scorso 8 gennaio. Il primo azzeramento dei contagi ci fu il 29 maggio 2020, mentre l'ultimo risale al 12 luglio 2021. I decessi complessivi sono 2.912: 272, pari al 9,3% del totale, le vittime registrate nel 2022. Il più alto incremento di decessi in un solo giorno, 37, c'è stato l'11 marzo 2021. Complessivamente, il tasso di letalità del Covid-19 in Abruzzo è dell'1,16%. La percentuale, considerando solo i primi due mesi del 2022, è di gran lunga inferiore. Il maggior numero di attualmente positivi - 118.707 - è del 5 febbraio. Il record di ricoveri complessivi, 790, risale al 30 novembre 2020. Il record di terapie intensive - 94 - è quello del 13 marzo 2021. Dei 251.315 casi complessivi, 53.926, cioè il 21,5%, sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 69.575 in provincia di Chieti (27,7%), 59.157 in provincia di Pescara (23,5%), 61.806 in provincia di Teramo (24,6%) e 3.306 fuori regione.