«La salute è un sistema in evoluzione, che si trasforma ogni giorno. Parlare di salute circolare vuol dire avere ben chiaro che viviamo in un sistema chiuso e non aperto. Per ogni trasformazione deve esserci un meccanismo di compensazione. Immaginiamo il pianeta Terra come fosse il nostro sacco amniotico». Ilaria Capua, direttore del Centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida, spiega così il concetto di “una sola salute”...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati