L’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARSCoV-2 è 80 anni. Le donne sono 15.155 (42,6%). L’età mediana dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 è più alta di oltre 20 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (età mediane: pazienti deceduti 82 anni – pazienti con infezione 58 anni). Nel raffronto del numero dei decessi per fascia di età, le donne decedute dopo aver contratto infezione da SARS-CoV-2 hanno un’età più alta rispetto agli uomini (età mediane: donne 85 – uomini 79).

Il rapporto

L’Istituto superiore di sanità ha preparato un rapporto sulle caratteristiche deri pazienti deceduti positivi dal 7 settembre al 4 ottobre che Il Messaggero.it è in grado di rivelare. Da segnalare che dall’insorgenza dei sintomi al decesso trascorrono mediamente 12 giorni, dall’insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale 5 giorni e dal ricovero in ospedale al decesso 7 giorni. Il tempo intercorso dal ricovero in ospedale al decesso è di 5 giorni più lungo in coloro che sono stati trasferiti in rianimazione rispetto a quelli che non sono stati trasferiti (11 giorni contro 6 giorni).

Ultimo aggiornamento: 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA