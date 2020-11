L’età media dei pazienti deceduti e positivi al Covid è di 80 anni, di cui il 42,1% donne. I pazienti affetti dal virus deceduti in media hanno un’età di oltre 30 anni maggiore rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione. Le donne oltre i 90 anni decedute sono di più rispetto agli uomini.

L’Istituto superiore di Sanità ha aggiornato al 25 novembre le caratteristiche di coloro che hanno perso la vita per la pandemia: il 42% risiedeva in Lombardia, il 10,9% in Emilia Romagna, l’8,2% in Piemonte, il 4,4% nel Lazio.







Su un campione di 5.592 deceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche, è stato riscontrato un numero medio di patologie di 3,6. Complessivamente, 178 pazienti (3,2% del campione) presentavano 0 patologie, 702 (12,6%) presentavano 1 patologia, 1036 (18,5%) 2 patologie e 3676 (65.7%) 3 o più patologie. Prima del ricovero in ospedale, il 21% dei pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi seguiva una terapia con ACEinibitori e il 14% una terapia con Sartani (bloccanti del recettore per l’angiotensina).

L’insufficienza respiratoria è stata la complicanza più comunemente osservata in questo campione (94,0% dei casi), seguita da danno renale acuto (23,5%), sovrainfezione (19,3%) e danno miocardico acuto (10,9%).

Ultimo aggiornamento: 22:33

