Covid, Lopalco: «Stop ai medici che propongono cure fai da te»

Basta ai medici che promuovo le cure fai da te. «Purtroppo sono ancora molti, troppi, i medici nel nostro Paese che non hanno dimestichezza con il metodo scientifico. Per questo motivo per quei medici che blaterano sul web di terapie domiciliari non propongo affatto la radiazione, ma la ripetizione di qualche esame del corso di Medicina». Lo scrive su Facebook l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, epidemiologo. «Esistono protocolli terapeutici validati scientificamente - spiega - che sono utili nella terapia domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19. Sono ben definiti e disponibili in forma di linee guida consultabili da tutti i medici. Quando la situazione clinica peggiora, il paziente deve essere trasferito in un reparto specialistico ed essere sottoposto a terapie ospedaliere. Per sintetizzare in maniera brutale il contenuto delle linee guida internazionali, possiamo dire che, a parte i farmaci sintomatici per il controllo di febbre e dolori (paracetamolo), tutti gli altri farmaci (corticosteroidi, eparina, antibiotici) devono essere usati con estrema cautela, solo in pazienti selezionati e in determinate fasi del decorso clinico. A questo pannello si sono aggiunti di recente gli anticorpi monoclonali».

Tumori, così alterano i neuroni motori e fanno perdere peso, lo studio

Lopalco, però, critica e diffida dal fidarsi dai «protocolli terapeutici» che vanno al di fuori dalle linee guida internazionali e che vengono diffusi anche da medici e che «non solo includono farmaci completamente inutili, ma espongono i pazienti, già debilitati da una infezione impegnativa, ad inutili rischi di eventi avversi». «L'infezione da Covid - conclude - nella stragrande proporzione di casi genera una patologia di livello lieve o moderato che guarisce senza intervento medico. Se a questi pazienti, che sarebbero guariti in ogni caso autonomamente, io somministrassi il miracoloso "protocollo Lopalco" fatto di integratori, antibiotici, un po' di cortisone, ad avvenuta guarigione e al netto di eventuali eventi avversi, annuncerei al mondo intero di aver trovato la cura domiciliare. Peccato che tutti questi farmaci miracolosi, una volta sottoposti al vaglio della prova scientifica, si sono rivelati inefficaci».