Covid Lombardia, Lombardia, Fontana: «Nostri numeri oggi da zona arancione, presto inizierà la discesa»

La Lombardia ha «già iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento. Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto che in base ai numeri noi rientreremmo oggi in una zona arancione». Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con 'Mattino 5'. «È ovvio che, in base al Dpcm, una questione di cautela impone che quando si entra in una certa zona si debbano confermare i dati per due settimane, quindi noi fino al 27 novembre resteremo in zona rossa».

APPROFONDIMENTI POLITICA Regione Lombardia stanzia 167 milioni di euro di indennizzi, Fontana:... LA FOTOGRAFIA Zona rossa e arancione, le Regioni: «Ridurre a 5 i parametri... SALUTE Pregliasco: «Covid, curva in crescita ma lineare: picco tra 7... LA GUIDA Tamponi rapidi, quanto costano e dove farli (ma è caos...

«L'evoluzione dell'epidemia parte dal fatto che non è che improvvisamente si annulli tutto. Noi abbiamo avuto una salita costante e anche molto violenta dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive. Adesso siamo in una fase in cui c'è un aumento, ma molto più ridotto - ha spiegato - Diciamo che siamo arrivati in cima al plateau, a questa sorta di montagna, adesso siamo in una fase in cui camminiamo in pianura e presto inizierà la discesa», ha aggiunto Fontana.

Zone rosse e arancioni, governo non ha fretta di riaprire: «Così salviamo il Natale»

Covid Italia, bollettino oggi 17 novembre: 32.191 nuovi casi e 731 morti. In terapia intensiva +120 ricoveri. I tamponi sono 208.458

«Questi miglioramenti non sono determinati dal lockdown dello Stato, perché gli effetti di una misura si vedono dopo almeno 15 giorni. Adesso stiamo vivendo i risultati che derivano all'ordinanza della Regione Lombardia del 22 ottobre. Tra qualche giorno inizieremo a vedere i risultati del lockdown nazionale», ha aggiunto Fontana. «L'evoluzione dell'epidemia parte dal fatto che non è che improvvisamente si annulli tutto. Noi abbiamo avuto una salita costante e anche molto violenta dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive. Adesso siamo in una fase in cui c'è un aumento ma molto più ridotto. Diciamo che siamo arrivati in cima a questa sorta di montagna, adesso siamo in una fase in cui camminiamo in pianura e presto inizierà la discesa», ha spiegato.

Ultimo aggiornamento: 10:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA