Covid Lombardia, bollettino oggi 22 ottobre: contagi ancora sopra quota 4mila, 29 morti

Covid Lombardia, il bollettino di oggi 22 ottobre 2020. I nuovi contagi da coronavirus in Lombardia si attestano, per il secondo giorno consecutivo, sopra quota quattromila (4.125, lo stesso numero registrato ieri). A comunicarlo in una nota è la regione nel quotidiano bollettino sulla diffusione del Covid-19 sul territorio. I tamponi sono meno rispetto a 24 ore fa: 35.715 contro 36.416. I nuovi pazienti ricoverati sono oggi 174 (contro i 253 di ieri) mentre raddoppiano quelli in terapia intensiva, che oggi sono 22, portando il totale a 156, mentre ieri erano 11. Cresce anche il numero di morti: oggi i decessi sono 29, ieri erano 20.

Trivulzio, 14 pazienti e 5 dipendenti positivi

Sono 14 gli ospiti del Pio Albergo Trivulzio di Milano risultati positivi al coronavirus, dopo gli esami effettuati fra il 12 e il 16 ottobre. È quanto emerge dal bollettino pubblicato sul sito dell'istituto per la terza età. Positivi anche cinque dipendenti della struttura. Tutti i pazienti positivi sono stati inviati in strutture ospedaliere. Nel bollettino si sottolinea che «stante l'incremento della curvva epidemica a Milano, i ricoveri in Cure intermedie restato sospesi sino al 25 ottobre 2020 e le palestre nelle sezioni di degenza sono temporaneamente chiuse». Le attività di riabilitazione, invece «sono garantite nelle stanze dei singoli ospiti/degenti, al fine di evitare assembramenti».

