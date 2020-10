Covid, Ricciardi: «Palestre, circoli e negozi chiusi in Regioni con indice contagio oltre 1»

Chiusure mirate, nelle Regioni con indice di contagio superiore a 1, per palestre, circoli e negozi "non essenziali". Misure restrittive che abbiano l'obiettivo di contenere la curva Rt salvaguardando però la scuola e le attività produttive. Le indicazioni arrivano da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute per l'emergenza Covid e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di medicina della Cattolica di Roma.

«Data la situazione molto grave di circolazione del virus, abbiamo indicato chiusure mirate nelle regioni con altissima circolazione del Sars-Cov2 finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività scolastiche e produttive. Le chiusure, nelle zone dove l'indice di contagio è superiore a 1, dovranno riguardare punti di aggregazione come circoli, palestre, ed esercizi commerciali non essenziali. Mentre lo smart working dovrebbe diventare la forma ordinaria di lavoro in tutto il Paese. Punto cruciale è la sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico e il loro rafforzamento».

«Il tracciamento non sta funzionando»

«Le asl non sono più in grado di tracciare i contagi, quindi la strategia di contenimento del virus non sta funzionando - ha spiegato Ricciardi all'Ansa - Questo è dovuto a due fenomeni in atto in molte regioni: il mancato o ritardato rafforzamento dei Dipartimenti di prevenzione (basso numero di medici igienisti a disposizione) e ai migliaia di focolai in atto. La situazione è molto grave, le regioni stanno andando verso la perdita del controllo dei contagi». «Il contact tracing non sta funzionando né manualmente, con le interviste ai positivi al virus sui loro contatti, nè tecnologicamente con l'app Immuni».

Covid Italia, ipotesi coprifuoco dalle 22. Cts: stretta già nel weekend, superare Dpcm Per ora si tratta solo di un' ipotesi. Un faldone di schemi e possibilità che, tra decine di altri, ora si sta facendo largo sul tavolo del governo: l'istituzione di un coprifuoco non è più del tutto inverosimile.





