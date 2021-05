Covid, Emanuele muore a 28 anni: era stato ricoverato a Lecce, non aveva problemi di salute

Una morte assurda quella di Emanuele Stefano, ucciso dal Covid a soli 28 anni e senza altri problemi di salute. Il virus non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo viveva a Matino (Lecce) in Puglia con la madre, che a sua volta era risulti positiva al coronavirus. Il giorno di Pasquetta era stato ricoverato in ospedale, a Galatina. Ma purtroppo i suoi polmoni non hanno risposto alle terapie e un paio di settimane fa è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del Dea di Lecce, dove le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente fino alla morte.

APPROFONDIMENTI ROMA Covid Roma, commesso Carrefour muore a 56 anni. L'addio sui... BALI Influencer con la mascherina finta per sfidare le norme anti Covid:... SALUTE Olanda, più di 1300 ragazzi in discoteca per un esperimento su... REGNO UNITO Regno Unito, al via da oggi vaccinazioni per gli over 40 e dal 10... ITALIA Vaccini, superata quota 500 mila in 24 ore. «Ma ora le aziende... LO STUDIO Covid, il consumo di alcool potrebbe ridurre le difese immunitarie... CRONACA Bologna, rave party in un parco: multati oltre 300 ragazzi. Rimosse...

Covid Roma, commesso Carrefour muore a 56 anni. L'addio sui social: «Ciao Vincenzo»

Ora un paese è sotto choc per la sua morte. Un’intera comunità è incredula e sgomenta: «Stentiamo a crederci - commenta il sindaco del paese, Giorgio Toma - Tutti noi eravamo legati a Emanuele e dispiace non potergli tributare il giusto ricordo che avrebbe meritato».