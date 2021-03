Allarme terapie intensive: 11 regioni oltre la soglia critica, ci sono Friuli VG e Trentino AA

Per la seconda settimana consecutiva stanno aumentando in tutta Italia i ricoveri nelle unità di terapia intensiva, con ben 11 regioni che hanno superato la soglia critica e la situazione più grave registrata a Brescia, dove da cinque giorni il tasso di saturazione è del 90%. Questi dati, che riflettono più rapidamente l'andamento della curva epidemica, sono fra le principali spie della situazione epidemiologica.

APPROFONDIMENTI I DATI Covid Italia, bollettino oggi 8 marzo 2021: 13.902 casi e 318 morti.... ROMA Covid Italia, superati 100.000 morti da inizio pandemia: è il... IL CASO Brescia, allarme contagi: terapie intensive ospedali piene al 90% LAZIO Vaccino Lazio, via alle prenotazioni per over 70: si parte il 10... POLITICA Draghi: «Nuovo peggioramento emergenza, ognuno faccia la sua...

«Quello sulle terapie intensive è un dato molto sensibile, osserva il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook 'Coronavirus-Dati e analisi scientifiche'. Il tempo che trascorre dal momento del contagio al ricovero in teraia intensiva è infatti relativamente breve e permette di avere un quadro più aggiornato dell'andamento dell'epidemia. Per questo motivo il dato sulle terapie intensive viene utilizzato da alcuni come base per calcolare un indice di contagio Rt più aggiornato rispetto a quello calcolato dall'Istituto Superiore di Sanità e per avere una stima del tempo di raddoppio della curva epidemica.

La settimana dal primo al 7 marzo ha registrato il 21% in più di nuovi ingressi nelle unità di terapia intensiva: «Con 1.444 nuovi ingressi in una settimana - rileva il fisico - è stato l'incremento maggiore registrato dall'inizio dicembre», ossia da quando il dato viene comunicato nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. I dati sui ricoveri sono le spie di un peggioramento che vede per la curva esponenziale dell'epidemia di Covid-19 in Italia un tempo di raddoppio di circa sei giorni, come emerge dai calcoli del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac).

Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

A livello locale si osserva una situazione molto eterogenea, dove sono attualmente Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ad avere una crescita esponenziale, la Puglia è stabile, la Sicilia è l'unica regione con un trend in discesa. I nuovi ingressi nelle terapie intensive stanno facendo sentire il loro peso e a livello nazionale l'occupazione dei posti letto in questi reparti raggiunge il 29%: appena un punto percentuale al di sotto della soglia considerata critica, oltre la quale risulta difficile poter assistere pazienti non Covid, come indica l'analisi dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas).

Soglia critica superata in 10 regioni

I dati, aggiornati al 7 marzo, indicano che la soglia del 30% è stata intanto superata in 10 regioni e le due province autonome.

A toccare il livello più elevato è l'Umbria, con il 58%,

seguita dalla provincia autonoma di Trento (53%),

Molise (49%), Marche (42%), Lombardia e Abruzzo (ciascuna con il 40%),

provincia autonoma di Bolzano (38%),

Emilia Romagna (37%), Toscana (34%),

Friuli Venezia Giulia (33%) e Piemonte (32%).

Ultimo aggiornamento: 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA