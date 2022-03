Bollettino Covid di mercoledì 2 marzo: 36.429 nuovi positivi e 214 morti

Covid in Italia, il bollettino di mercoledì 2 marzo 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 36.429 su 415.288 tamponi (ieri erano stati 46.631 su 530.858 tamponi). I morti di oggi sono 214. Gli attualmente positivi scendono a 1.061.610, quasi 12mila in meno di ieri: in forte calo anche i ricoverati, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI I DATI Covid in Toscana, bollettino 2 marzo 2022: 2.413 nuovi casi e 18 morti

Covid nel Lazio, bollettino 2 marzo 2022: 19 morti e 2.312 nuovi positivi (1.047 a Roma)

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 12.867.918, di cui 155.214 morti e 11.651.094 dimessi e guariti (49.352 nelle ultime 24 ore). Del totale degli attualmente positivi (1.061.610) sono 1.050.975 quelli in isolamento domiciliare (-11.091), mentre i ricoverati con sintomi sono 9.954 (-502) e i malati in terapia intensiva sono 681 (-27). Gli ingressi in terapia intensiva di oggi sono 40 (ieri erano stati 74).