Covid Italia, bollettino oggi 4 settembre 2021: 6.157 casi e 56 morti. Tasso di positività in calo all'1,8%

Covid Italia, il bollettino di oggi 4 settembre 2021. Sono 6.157 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.735. Sono invece 56 le vittime in un giorno, rispetto alle 58 di ieri. Sono 331.350 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 296.394. Il tasso di positività è del 1,8%, rispetto al 2,2% di ieri. Sono 569 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 53. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.204, si tratta di 40 persone in più rispetto a ieri.

Calabria

Un ricovero in più in rianimazione, con il totale che tocca quota 15, e quattro in area medica (175). Tre morti (totale 1.330) e 294 nuovi contagiati (ieri erano stati 298). Tasso di positività in lieve aumento (da 7,75% a 7,85). I casi attivi sono 5.136 (+65), gli isolati a domicilio 4.946 (+60) ed i nuovi guariti 226 (totale 72.498). Sono questi i dati principali del Bollettino della Regione sulla diffusione in Calabria del Coronavirus redatto sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali. Le persone contagiate sono, complessivamente, 78.964. Il totale dei tamponi eseguiti é di 1.098.388 (3.745 in più in un giorno). Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 267 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 240 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.771 (10.623 guariti, 148 deceduti). - Cosenza: casi attivi 1.427 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1380 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.330 (23.716 guariti, 614 deceduti). - Crotone: casi attivi 369 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 356 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.127 (7.019 guariti, 108 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 2.362 (85 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.269 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.069 (24.710 guariti, 359 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 343 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.828 (5.733 guariti, 95 deceduti).

Campania

Sono 455 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 20.778 test esaminati. Il tasso di incidenza resta sostanzialmente stabile, al 2,18% (ieri al 2,09), ma il bollettino dell'Unità di crisi segnala due nuove vittime e un balzo in avanti dei ricoveri in degenza, a quota 373 (+26). In lieve aumento anche l'occupazione dei posti letto in intensiva, che sono 26 (+1).

Emilia-Romagna

Sono 545 in più di ieri i contagi di Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati con 34.857 tamponi, mentre rimane stabile il numero di ricoverati e si conta un altro morto, un uomo di 89 anni della provincia di Parma. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni e tra le province al primo posto c'è Modena con 90 nuovi positivi, poi Reggio Emilia, 86. I guariti sono 393, i casi attivi sono 16.639 (+151), il 97,3% in isolamento a casa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano 49, 396 quelli negli altri reparti Covid (+1). Alle 14 sono state somministrate complessivamente 5.952.882 dosi di vaccino; sul totale, 2.775.389 sono le persone che hanno completato il ciclo.

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 173 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2684 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8388 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 233 (6 in più rispetto a ieri). Sono 6554 i casi di isolamento domiciliare (281 in meno rispetto a ieri). Si registrano 2 decessi: un uomo di 53 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una persona residente nella Provincia di Sassari.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.882 tamponi molecolari sono stati rilevati 144 nuovi contagi (tra cui 7 migranti-richiedenti asilo a Trieste) con una percentuale di positività del 3,7%. Sono inoltre 5.662 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 18 casi (0,31%). Nella giornata odierna non si registrano decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre scendono a 48 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute. I decessi complessivamente ammontano a 3.804, con la seguente suddivisione territoriale: 815 a Trieste, 2.018 a Udine, 677 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 106.149, i clinicamente guariti 92 mentre le persone in isolamento sono 1.320. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 111.428 contagi (il numero dei positivi è stato ridotto di un'unità a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare nell'area udinese) con la seguente suddivisione territoriale: 22.277 a Trieste, 51.768 a Udine, 22.399 a Pordenone, 13.440 a Gorizia e 1.544 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale non sono state rilevate delle positività al virus. Si registrano invece, relativamente alle strutture residenziali per anziani, un contagio di un operatore (Trieste) e uno di un ospite (Trieste).

