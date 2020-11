Covid Italia, bollettino oggi 5 novembre 2020: 34.505 nuovi casi, 445 morti

La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 5 novembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 34.500, i morti sono 445 (il totale ha raggiunto quota 40.192). Gli attualmente positivi sono 472.348, 29.113 in più. I guariti sono in tutto 312.339 per un incremento pari a 4.961.

APPROFONDIMENTI I DATI Dpcm, l'Iss: «Interventi necessari per abbassare la curva... I DATI Covid Lazio, bollettino 5 novembre: 2.735 nuovi casi (1.207 a Roma) e... I DATI Covid, in Veneto 3.254 contagi, nuovo record. Luca Zaia: «Noi... POLITICA Luca Zaia ai ragazzi: «Ci sarà tempo per lo spritz, ora... POLITICA Dpcm, De Luca: «Problemi da divisione in zone, servono misure... IL TEMA Campania, le scuole primarie e secondarie restano chiuse. De Luca:... REGIONALI 2020 Luca Zaia, il candidato alla Regione Veneto VENEZIA Dpcm, Zaia: «Conte non ha parlato di orari coprifuoco»

CLICCA QUI per scaricare il bollettino in Pdf

Rezza (Iss): il virus corre ancora

«L'aggiornamento sui dati di oggi non va bene, con 34.500 casi, non è un buon segnale anche perché la percentuale di tamponi positivi supera il 10%. Anche i decessi 445, sono molti. Circa 220 mila tamponi, 99 in terapia intensiva. Nei giorni scorsi la situazione sembrava essersi stabilizzata pur tenendo conto della variabilita quotidiana ma il dato di oggi ci dice che sembra che globalmente ancora il virus corre e frenarlo è necessario», ha detto il direttore Prevenzione Gianni Rezza alla conferenza stampa del ministero della Salute

Campania, 3.888 casi e 17 morti

Sono 3.888 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 19.568 tamponi. Dei 3.888 nuovi positivi, 210 sono sintomatici e 3.678 sono asintomatici. Il totale dei positivi è 73.501, mentre i tamponi complessivamente esaminati sono 1.051.304. Sono 17 i nuovi decessi legati al coronavirus: il totale dei decessi in Campania è 756. Sono 311 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania dall'inizio dell'emergenza è 14.697.

Veneto, 3.264 i nuovi casi e 38 morti

Nuovo primato di contagi COVID-19 in Veneto in un solo giorno: nell'ultimo bollettino regionale sono 3.264 i nuovi casi positivi in 24 ore, per un dato complessivo di 68.795 contagi dall'inizio dell'epidemia. Balzo anche del numero delle vittime, 38 in più rispetto a ieri. Il totale dei morti dal 21 febbraio sale a 2.516. In crescita i ricoveri nei reparti non critici, 1.274 (+81) e nelle terapie intensive, 170 (+15).

Lazio, 2.735 nuovi casi e 35 morti

Sono 2.735 i nuovi casi nel Lazio a fronte di oltre 30 mila tamponi (3.671 in più rispetto a ieri) . Il dato dei nuovi contagi tiene conto di 309 ritardate notifiche. I decessi sono 35, i guariti 293. A Roma i nuovi casi sono 207, 23 i morti. Domani aprirà la nuova area di pronto soccorso dell’A.O. San Camillo di Roma. In arrivo altri 125 ventilatori da parte della struttura commissariale. Nella Asl Roma 1 sono 415 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 72, 82, 83, 84, 91 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 402 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centottantatre i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 73, 74, 76, 77, 77, 79, 80, 82 e 94 con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 390 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto sono ricoveri. Si registrano cinque decessi di 74, 75, 83, 84 e 85 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 87 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 79, 88 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 299 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 372 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nelle province si registrano 770 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 130 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 62, 74, 74, 77, 80 e 83 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 394 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 72 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 196 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Si registrano due decessi 71 e 78 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 50 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 42 e 69 anni con patologie.

Toscana, 2.273 casi e 25 morti

Sono oggi 2.273 i nuovi positivi al Coronavirus in Toscana (1.814 identificati in corso di tracciamento e 459 da attività di screening) su un totale di 55.088 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi sono il 4,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 2.273 casi odierni è di 47 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più).

I guariti crescono dell’1,5% e raggiungono quota 16.136 (29,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.164.607, 16.374 in più rispetto a ieri. Sono 10.611 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.291 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 37.482, +5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.589 (73 in più rispetto a ieri), di cui 202 in terapia intensiva (5 in più).

Oggi si registrano 25 nuovi decessi: 12 uomini e 13 donne con un'età media di 84 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 10 a Firenze, 1 a Prato, 3 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 4 a Pisa, 2 a Livorno, 2 a Arezzo.

Emilia Romagna, 2.180 casi e 13 morti

Nuovo record di contagi in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore, a fronte di 20.332 tamponi, sono stati individuati 2.180 nuovi positivi, più della metà dei quali (1.156) sono asintomatici, individuati attraverso screening e contact tracing. Ci sono stati tredici nuovi morti. Anche se aumenta la percentuale delle persone che non richiedono cure ospedaliere o sono prive di sintomi (97,5%), aumentano anche i ricoveri: sono infatti 177, 16 in più di ieri, quelli in terapia intensiva e 1.588 negli altri reparti Covid (+34). I nuovi decessi, che portano il totale a 4.712, riguardano persone di età compresa fra i 71 e i 98 anni e sono quattro in provincia di Ferrara, tre a Reggio Emilia e Modena, uno a Parma, uno a Bologna, Parma e Piacenza. La provincia con il maggior numero di contagi è Bologna con 599 nuovi casi, seguita da Modena con 332, poi Reggio Emilia (262), Ravenna (225), Piacenza (186), Rimini (151), Parma (140), Ferrara (120); seguono Imola (58), Cesena (54) e Forlì (53).

Puglia, 850 casi e 26 morti

Oggi in Puglia sono stati registrati 850 nuovi casi positivi al Coronavirus, a fronte di 7.543 test analizzati. I decessi, invece, sono 26. I nuovi casi sono stati rilevati 277 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 55 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 273 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 79 in provincia di Taranto, 1 attribuito a residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. I decessi sono avvenuti 9 in provincia di Bari, 7 nella BAT, 9 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 586.802 test; 7.323 sono i pazienti guariti; 14.823 sono i casi attualmente positivi.

Marche, 698

Sono 698 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 pari al 30% dei 2.248 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi, e pari al 20,8% del totale dei 3.349 tamponi che comprendono anche 1.001 del percorso guariti. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche, la provincia di Ancona è la più colpita con 212 casi, seguita da Ascoli Piceno (157), Fermo (131), Macerata (101), Pesaro Urbino (79), e 18 da fuori regione. I nuovi casi comprendono 101 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (155), contatti stretti di casi positivi (197), contatti in setting lavorativo (30), 6 rientri dall'estero (Romania, Marocco, Perù, Bangladesh), contatti in ambienti di vita/divertimento (42), contatti in setting assistenziale (8), contatti in setting scolastico/formativo (29), screening percorso sanitario (9). Per altri 121 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Abruzzo, 571 nuovi casi e 9 morti

Sono 571 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.616 tamponi: è risultato positivo il 15,79% dei campioni analizzati. ll totale regionale sale a 13.114. Si registrano nove decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 577. Gli attualmente positivi sono più di ottomila e aumentano i ricoveri. Dei nuovi casi, 265, cioè il 47,46%, sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il positivo più giovane ha dieci mesi, mentre il più anziano ha 101 anni. Sono 81 quelli con meno di 19 anni: 14 in provincia dell'Aquila, quattro in provincia di Pescara, quattro in provincia di Chieti e 59 in provincia di Teramo. I nove decessi recenti riguardano persone di età compresa tra 64 e 100 anni: quattro in provincia dell'Aquila, due in provincia di Pescara, due in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo.

Friuli Venezia Giulia, 546 nuovi casi e 9 morti

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 546 nuovi contagi da covid 19, a fronte di 5.033 tamponi eseguiti; sono nove i decessi registrati. Lo ha comunicato il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 12.810, di cui: 4.117 a Trieste, 4.846 a Udine, 2.359 a Pordenone e 1.345 a Gorizia, alle quali si aggiungono 143 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 6.462. Salgono a 44 (4 più di ieri) i pazienti in cura in terapia intensiva e a 268 (+53) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 423, con la seguente suddivisione territoriale: 217 a Trieste, 101 a Udine, 94 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.925, i clinicamente guariti 83 e le persone in isolamento 6.067.

Ultimo aggiornamento: 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA