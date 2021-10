Covid Italia, bollettino oggi 2 ottobre 2021: 3.312 nuovi casi e 25 morti, tasso di positività a 0,93%

Covid Italia, il bollettino di oggi 2 ottobre 2021. Sono 3.312 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.405. Sono invece 25 le vittime in un giorno, ieri 52. Sono 355.896 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 293.469. Il tasso di positività è in calo allo 0,93%. Sono 432 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 3 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 27 (ieri erano 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.057, ovvero 61 in meno di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 92.749, con un calo di 903 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.679.067, i morti 130.998. I dimessi e i guariti sono invece 4.455.320, con un incremento di 4.187 rispetto a ieri.

I dati delle Regioni

Veneto

È un grafico quasi piatto quello dei contagi Covid in Veneto, che da settimane viaggiano costantemente fra i 3-400 nuovi casi al giorno. Oggi i nuovi positivi sono 457 (ieri erano stati 349). Si registrano anche due vittime che portano il totale dei decessi a 11.778. Gli infetti dall'inizio dell'epidemia sono 470.031. Lo riferisce il report della Regione. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 10.433 (-146). Gli attuali positivi sono 10.579 (-39). Sostanzialmente stabili i dati ospedalieri. I ricoverati nelle aree mediche sono 221 (+1), quelli nelle terapie intensive 53 (-1).

Campania

Sono 303 i nuovi positivi al Covid in Campania su 19.052 test esaminati: il tasso di positività è dell'1,59 %, in lieve calo rispetto all'1,84 di ieri. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi non si segnalano nuove vittime. I posti occupati in terapia intensiva salgono a quota 22 (+1), quelli in degenza calano a 206 (-6).

Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si registrano nelle ultime 24 ore 277 nuovi casi di coronavirus, ricoveri stabili (46 pazienti in terapia intensiva e 370 negli altri reparti), nessun nuovo decesso di persone con sindrome Covid-19. Ô quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. I nuovi contagi sono stati rilevati su oltre 35.800 tamponi. Età media 37 anni. Bologna con 65 nuovi casi (più cinque del circondario Imolese) è la provincia col maggior numero di casi giornalieri, seguita da Ravenna (38), Modena (34) e Parma (31). Complessivamente in regione i casi attivi oggi sono 14.340 (+42), di cui il 97% in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere.

Lazio

Oggi nel Lazio su 9.487 tamponi molecolari e 15.265 tamponi antigenici per un totale di 24.752 tamponi, si registrano 346 nuovi casi positivi (+57), 3 morti ( = ), 363 ricoverati (-20), 53 terapie intensive (-1) e 328 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,3%. I casi a Roma città sono a quota 161. In calo i ricoveri e le terapie intensive.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 138 casi su 14.228 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dello 0,96%. Una persona è deceduta. I nuovi positivi sono 37 in provincia di Bari, 29 nel Leccese, 28 nel Tarantino, 19 nella provincia Bat, 17 nel Foggiano, 8 nel Brindisino. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.704.421 test e sono 2.566 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 268.950 e sono 259.589 i pazienti guariti.

Basilicata

Ventisei dei 979 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto il bollettino della task force regionale, che registra anche un'altra vittima del covid, ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale «San Carlo» di Potenza. Finora in Basilicata i residenti vittime del coronavirus sono 592. I ricoverati negli ospedali lucani sono, al momento, 36, uno dei quali è in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 1.173. Ieri sono state eseguite 1.193 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 421.718 (76,2 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 378.133 (68,3 per cento).