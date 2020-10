Covid Italia, il bollettino di oggi: contagi stabili, 2.499 nuovi casi e 23 morti. Oltre 120 mila tamponi: è record

Covid Italia, il bollettino di oggi 2 ottobre 2020. Sono 2.499 i nuovi casi di coronavirus in Italia, mentre i decessi oggi sono 23: dati sostanzialmente in linea con quelli di ieri, quando sono stati registrati 2.548 contagi e 24 morti. Record di tamponi: sono 120.301 oggi, rispetto ai 118.236 del giorno prima (+2.065). Mentre aumentano di 1.350 unità gli attualmente positivi (malati), a quota 53.997, di cui 3.142 ricoverati nei reparti (+45) e 294 nelle terapie intensive (+3) e 50.561 isolati a casa. Questi i dati riportati oggi dal ministero della Salute, che dà conto anche di 23 decessi (ieri 24) e di 1.526 guariti per un totale di 229.970 guariti da inizio pandemia. Il maggior aumento in Campania, con 392 casi di positività riportati oggi.

I dati delle Regioni



Campania



Lombardia



Lazio



Emilia Romagna



Toscana

Sono 392 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 8.482 tamponi. Si tratta del numero più alto registrato in un solo giorno in Campania dall'inizio dell'emergenza, superiore di due unità rispetto al numero di ieri. Sono 12.524 i casi complessivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza, mentre sono 612.784 i tamponi complessivamente esaminati. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che non si registrano nuovi decessi legati al coronavirus, con il totale che resta pertanto 463. Sono 42 i nuovi guariti, con il totale dei guariti che sale a 6.315.Sono 307 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 27 "debolmente positivi" e 1 a seguito di test sierologico) mentre nelle ultime 24 ore sono stati 4 i decessi, facendo così salire il totale di morti a 16.964 dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. I tamponi effettuati sono stati 19.842, per un totale di 2.153.477. Quanto ai pazienti guariti/dimessi sono 81.228 (+304), di cui 1.419 dimessi e 79.809 guariti. In aumento i ricoverati in terapia intensiva: 39 (+4) mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 302 (+4).Su 12 mila tamponi, nel Lazio si registrano oggi 264 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 115 a Roma. Inoltre, si registrano 5 decessi nelle ultime 24 ore e 55 guariti. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.Aumenta il numero giornaliero di nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna, ma calano i ricoverati. Da ieri sono 163 i contagiati, di cui 86 asintomatici individuati con un numero alto di tamponi, oltre 13mila. Dei nuovi casi, 76 erano già in isolamento, 86 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti, 30 sono collegati a rientri dall'estero, otto da altre regioni. L'età media è 38,1 anni. Il maggior numero si registra nelle province di Bologna (37), Piacenza (17), Parma (15), Reggio Emilia (16), Modena (30), Forlì (18) e Rimini (15). I casi attivi sono 4.677 (+23), le persone in isolamento a casa sono 4.465 (+31), il 95%. I pazienti in terapia intensiva sono 11 (-3), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 201 (-5). Nessuna persona è morta e sono 140 i nuovi guariti.Balzo in avanti della Toscana con 223 nuovi casi positivi di Coronavirus nelle ultime 24 ore (+1,5%), con età media di 37 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 757.609, son stati 8.873 in più rispetto a ieri. In Toscana sono 15.194 i casi di positività al Coronavirus, mentre dei nuovi casi il 74% è risultato asintomatico, il 20% pauci-sintomatico.

Non si registrano nuovi decessi, che restano a 1.165 in totale, mentre gli attualmente positivi sono 3.631 (+4,7% su ieri) di cui i ricoverati sono 127 (-1 paziente ma sono aumentati di 2 unità quelli in terapia intensiva che sono in tutto 24) e 3.504 le persone in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (+164 su ieri pari al +4,9%). Ci sono inoltre 7.571 persone (+133 unità) che, pur negative al Covid, sono isolate con sorveglianza Asl perché hanno avuto contatti con contagiati. Nelle 24 ore ci sono stati anche 60 guariti il cui totale sale a 10.398 dall'inizio dell'emergenza di cui 286 clinicamente guariti (+5,5%) e 10.112 (+0,4%) guarigioni virali, con doppio tampone negativo.



Veneto



Piemonte



Puglia

Sono 195 i nuovi casi di positività al coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 28.087 infetti dall'inizio dell'epidemia. Si registrano anche 6 vittime in più rispetto a ieri; il dato totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) sale a 2.189. Lo afferma il bollettino della Regione. I soggetti in isolamento domiciliare sono 9.858, di cui 2.808 positivi al virus, 176 quelli con sintomi. Cala il numero dei ricoverati nei reparti non critici, 234 (-7), mentre resta invariato, 29, quello dei pazienti in terapia intensiva.Il dato dei nuovi contagi da coronavirus in Piemonte torna oggi sopra i 200 casi, per la precisione 219, ma «58 sono riallineamenti riferiti alla giornata di ieri», precisa la Regione. Anche oggi il bollettino dell'Unità di crisi riporta un decesso, che porta il totale a 4166. Cresce il numero dei ricoverati: uno in più in terapia intensiva, ora in totale 13; negli altri reparti+ 14 (totale a 217). I guariti sono 44, mentre 389 pazienti sono «in via di guarigione». Le persone in isolamento domiciliare sono 2830. I tamponi diagnostici finora processati sono 732.585 (rispetto a ieri +6539) di cui 403.170 risultati negativi.Sono in diminuzione rispetto a ieri i nuovi casi di Covid-19 oggi in Puglia. Sono 72 su 3949 test mentre ieri erano stati 114 su 4152 tamponi. Oggi si registra un decesso (in provincia di Bari) come ieri. Il numero di morti in totale è giunto a quota 597. Questi i dati del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Dei 72 casi positivi, 28 sono in provincia di Bari, 9 nella provincia Bat, 29 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 417.465 test.

Sono 4.712 i pazienti guariti (+15) e 2.663 i casi attualmente positivi (+56), dei quali 236 ricoverati in ospedale (+5) e 2427 a domicilio (+51). Degli attuali positivi, lo 0,5% si trova in terapia intensiva e l'8,4% negli altri reparti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 7.972, così suddivisi:3.136 nella provincia di Bari; 708 nella provincia di Bat; 774 nella provincia di Brindisi; 1.935 nella provincia di Foggia; 807 nella provincia di Lecce; 550 nella provincia di Taranto; 60 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.



Friuli Venezia Giulia



Sardegna



Abruzzo

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 812. Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Sono stati registrati due ulteriori decessi, quindi il totale sale a 353. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.789: 1.627 a Trieste, 1.597 a Udine, 1.075 a Pordenone e 470 a Gorizia, alle quali si aggiungono 20 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.624, i clinicamente guariti sono 19 e le persone in isolamento 773. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 70 a Pordenone e 8 a Gorizia.Sono 60 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Sardegna nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, mentre resta invariato a 155 il numero dei morti dall'inizio della pandemia. Finora sono stati eseguiti 194.581 tamponi totali, con un incremento di 1.876 test rispetto all'ultimo aggiornamento. I pazienti ricoverati sono 106 (-4), 21 (+1) in terapia intensiva, 2.027 persone sono in isolamento domiciliare e e 59 sono quelle guarite rispetto allo scorso bollettino. Dei 4.056 casi positivi complessivamente accertati, 618 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 437 (+13) nel Sud Sardegna, 324 (+3) a Oristano, 547 (+16) a Nuoro, 2.130 (+20) a Sassari.Quarantanove nuovi casi di coronavirus in Abruzzo. Sono emersi da un numero record di tamponi: ben 2.498 i test eseguiti nelle ultime ore. Dei nuovi casi, 18 riguardano la provincia di Pescara, 14 quella di Chieti, undici l'Aquilano e cinque il teramano, mentre uno riguarda un paziente residente fuori regione. Il paziente più giovane ha 4 anni, il più anziano ne ha 97. Cinque, in tutto, i minori, di età compresa tra 4 e 15 anni. Aumentano gli attualmente positivi ed aumenta anche il numero delle persone ricoverate in ospedale e di quelle in terapia intensiva. Tra le località con più contagi recenti vi sono Pescara (7 nuovi casi), Montesilvano (4), Chieti (3) e Vittorito (3). Ancora una volta, non mancano casi nei piccoli paesi.

Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 481. Nella settimana dal 25 settembre ad oggi i nuovi casi sono stati 181 (incremento analogo ai sette giorni precedenti, +180): in testa c'è il Pescarese, con 74 contagi, seguito dalle province di Chieti (+48), L'Aquila (+34) e Teramo (+22). I decessi, nell'ultima settimana, sono stati quattro. Gli attualmente positivi, 27 in più rispetto a ieri, salgono a quota 938: 58 pazienti (+6) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 6 (+1) in terapia intensiva, mentre gli altri 874 (+22) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.079 (+20).

Il totale dei casi abruzzesi sale a 4.498: 650 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.067 in provincia di Chieti, 1.912 in provincia di Pescara, 830 in provincia di Teramo e 37 fuori regione, mentre per due sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 203.982 test.



Calabria



Basilicata

«In Calabria ad oggi sono stati effettuati 203.282 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.020 (+18 rispetto a ieri), quelle negative sono 201.262». Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria, che fa registrare 538 casi attualmente attivi. «Territorialmente - prosegue- i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 13 in reparto; 1 in terapia intensiva; 78 in isolamento domiciliare; 219 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 10 in reparto; 120 in isolamento domiciliare; 492 guariti; 36 deceduti. Reggio Calabria: 5 in reparto; 101 in isolamento domiciliare; 341 guariti; 19 deceduti. Crotone: 6 in isolamento domiciliare; 133 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 6 in reparto; 27 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 283 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione)».Su un totale di 933 tamponi processati in Basilicata, sono 16 quelli risultati positivi al Covid-19. I positivi sono residenti a Melfi (5), Marsicovetere (3), Venosa (2), Matera (1), due ospiti della casa di riposo di Marsicovetere dove si sono registrati cinque decessi, due cittadini della Puglia e uno della Campania in isolamento nelle loro regioni (non vengono conteggiate nel bollettino). Sono guarite otto persone (4 a Potenza, 1 a Policoro, 1 a Picerno e due stranieri in isolamento in Basilicata).

Sono 13 le persone ricoverate: all'ospedale San Carlo di Potenza sono 7 nel reparto di malattie infettive, di cui una in attesa di dimissioni, mentre all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera i ricoverati sono 6 (4 nel reparto di malattie infettive e due nel reparto di terapia intensiva, di cui una guarita dal Covid-19 in attesa di dimissioni). Nel bollettino della task force regionale, in cui sono indicati solo i residenti con tampone registrato in Basilicata, i lucani attualmente positivi sono 261 (+3), le persone decedute sono salite a 33 (+4), i guariti 415 (+6). Conteggiati a parte altri 45 casi riguardanti cittadini non residenti in Basilicata e stranieri (di questi casi due sono ricoveri ospedalieri e gli altri isolamenti domiciliari obbligatori in Basilicata). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 74.908 tamponi, di cui 74.059 risultati negativi.



Valle d'Aosta

Ultimo aggiornamento: 17:31

Sono 77, più 2 rispetto alla rilevazione di mercoledì, i casi attualmente positivi al Covid 19 in Valle D'Aosta. Di questi 8 sono ricoverati in ospedale e i restanti 69 in isolamento domiciliare. Da inizio epidemia i casi positivi sono 1326, i guariti 1091. I tamponi fino ad ora effettuati sono 29534. Lo rende noto il bollettino di aggiornamento trisettimanale della Regione Valle D'Aosta.