Covid Italia, bollettino oggi 23 settembre 2021: 4.061 nuovi casi e 63 morti, tasso di positività a 1,3%

Covid Italia, il bollettino di oggi 23 settembre 2021. Sono 4.061 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.970. Sono invece 63 le vittime in un giorno (ieri erano state 67). Sono 321.554 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 292.872. Il tasso di positività è dell'1,3%, in lieve calo rispetto all'1,4% di ieri. Sono 505 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 11 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 30 (ieri erano 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.650, 146 meno di ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.649.906, i morti 130.551. I dimessi e i guariti sono invece 4.414.272, con un incremento di 5.466 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 105.083, con un calo di 1.476 casi nelle ultime 24 ore.

I dati delle Regioni

Veneto

Numero di contagi Covid in crescita costante in Veneto, che registra 445 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 509). Non vi sono fortunatamente nuove vittime. Il totale dei decessi resta fermo a 11.749, quello degli infetti dal'inizio dell'epidemia a 466.823. Lo riferisce il bollettino della Regione. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 11.661. Sono in calo invece i dati ospedalieri, con 260 posti letto occupati da pazienti Covid nelle aree mediche (-6), e 57 (-2) nelle terapie intensive.

Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi al Covid sono 443, lo 0,8% dei 54.042 tamponi processati. Diminuiscono i ricoverati sia nelle terapie intensive, dove sono 61 (-2), sia nei reparti, dove ci sono 412 pazienti Covid (-5). Le vittime sono 3, e portano il dato complessivo a 33.999 da inizio pandemia.

Campania

Sono 419 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri in Campania dall'analisi di 18.877 tamponi. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 3 nuovi decessi legati al Covid. In Campania sono 14 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 282 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Lazio

«Oggi nel Lazio su 11.123 tamponi molecolari e 13.740 tamponi antigenici per un totale di 24.863 tamponi, si registrano 372 nuovi casi (+81). Sono 12 i decessi (+8) compresi recuperi, 403 i ricoverati (-18), 53 le terapie intensive (+2) e 267 i guariti». Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,4% - aggiunge -. I casi a Roma città sono a quota 184».

Emilia Romagna

Calano i ricoveri nei reparti Covid in Emilia-Romagna, mentre in regione si registrano ancora 332 casi di coronavirus e si contano altri sette morti con sindrome Covid-19. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. I nuovi contagi sono rilevati sulla base di oltre 31mila tamponi delle ultime 24 ore. Tra le province Bologna in testa con 60 nuovi casi, seguita da Modena (56) e Parma (55); poi Rimini (38), Reggio Emila e Forlì (entrambe con 29 nuovi casi). Quindi Ravenna (27), il Circondario Imolese (14), Cesena (10), e infine Ferrara e Piacenza con 7 casi ciascuna. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (49), mentre 387 sono le persone negli altri reparti Covid (27 in meno da ieri).

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 178 i nuovi contagi registrati (su 3.613 tamponi effettuati), +211 guariti e 2 morti (per un totale di 1.385 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -35 attualmente positivi, -31 in isolamento, -4 ricoverati e, infine, terapie intensive (per un totale di 14). L'Asp di Cosenza comunica 56 nuovi casi, e inoltre, comunica che nel setting fuori regione si registrano: 1 ricovero tra i positivi a domicilio in precedenza compreso tra i residenti in regione e 4 guariti. L'Asp di Crotone comunica 19 nuovi positivi di cui 1 migrante.

Basilicata

In Basilicata i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 sono 38 (tutti residenti), su un totale di 858 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 40. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 53 (-4) di cui 3 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.215 (-2).