Covid Italia, bollettino di oggi: crescono contagi (+1.640) e morti (+20)

Covid Italia, il bollettino di oggi 23 settembre 2020. Sono 1.640 i nuovi casi di coronavirus in Italia, dato di nuovo in aumento rispetto ai 1.392 di ieri. I morti sono 20 (ieri erano 14). Crescono anche i pazienti in terapia intensiva che raggiungono quota 244, per un incremento di 5 unità rispetto a ieri.

I dati delle Regioni



Lazio

«Su oltre 9mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 195 casi» di positività a Sars-CoV-2. «Di questi, 135 sono a Roma», mentre sono «3 i decessi». Lo comunica l'assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria Alessio D'Amato, che invita a «mantenere alta l'attenzione: ci attendiamo un lieve incremento dell'indice Rt, ma sotto il valore 1».

Dal 24 settembre saranno distribuite le prime 400 mila dosi del vaccino antinfluenzale alle Asl.



Veneto



Emilia Romagna



Sardegna

Valle d'Aosta

Il Veneto registra 150 nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore e due vittime, che portano il dato complessivo dei morti a 2.167. Il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia tocca quota 26.154. Lo afferma il bollettino della Regione. Sale anche il numero dei pazienti in terapie intensiva, 22 (+2). Le persone attualmente positive sono 3.155 (+12).Sono 101 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui la metà asintomatici individuati dalle attività di screening e contact tracing, su oltre 10mila tamponi e 1.900 test sierologici. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 46 anni. Il Sars-Cov2 miete un'altra vittima, si tratta di un uomo di 98 anni della provincia di Modena. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, secondo il bollettino della Regione, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (17), Parma (14) e Reggio Emilia (12). Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva, due in meno per un totale di 20, mentre negli altri reparti Covid ci sono due pazienti in più (187).Due decessi e 49 nuovi casi di positività al Covid-19 si registrano in Sardegna nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. I morti sono una donna di 62 anni, ricoverata a Nuoro e residente nel sassarese, deceduta il 21 settembre, ma inserita solo oggi nel report, e un uomo di 79 anni, ricoverato a Cagliari e residente nel Sud Sardegna, deceduto questa mattina. Le vittime salgono in tutto a 145. In aumento anche i pazienti ricoverati in ospedale, 100 ad oggi (+4), 21 sono in terapia intensiva, 1.624 le persone in isolamento domiciliare e 32 quelle in più guarite rispetto all'ultimo aggiornamento. In totale sono stati eseguiti 175.829 tamponi, con un incremento di 2.169 test. Dei 3.405 casi positivi complessivamente accertati, 550 (+14) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 336 (+3) nel Sud Sardegna, 242 (+4) a Oristano, 374 (+14) a Nuoro, 1.903 (+14) a Sassari.

Sono 10 i nuovi casi positivi al Covid in Valle D'Aosta. I casi positivi attuali salgono così a 58, di cui 4 ricoverati in ospedale e 54 in isolamento domiciliare. Da inizio pandemia i casi positivi sono 1284. I guariti sono 1079, i tamponi finora effettuati sono 27.977. Lo comunica il bollettino di aggiornamento trisettimanale della Regione.

