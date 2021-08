Covid Italia, bollettino oggi 23 agosto 2021. Campania, Veneto, Sardegna: i dati delle Regioni

Covid Italia, il bollettino di oggi 23 agosto 2021.

I dati delle Regioni

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 311 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 1463 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2446 test. Lo riferisce l'Ufficio stampa della Regione. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (+ 1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 197 (+ 4 rispetto a ieri). Sono 7674 i casi di isolamento domiciliare (+ 43 rispetto a ieri). Si registrano 3 decessi: un uomo di 61 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo di 81 anni residente della Provincia di Oristano e 1 donna di 61 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.

Campania

In Campania è in forte calo il tasso di positività che passa dal 4,55% all'1,29%; i positivi sono 190 su un totale di 14.671 test. Secondo il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione si registrano 3 deceduti. In leggero rialzo l'occupazione delle terapie intensive, 23 rispetto al dato precedente di 22; in aumento più sostenuto i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 337 di ieri ai 362 di oggi.

Veneto

Sono 331 i positivi nelle ultime 24 ore su 10.331 tamponi, pari ad una incidenza del 3.20%. Dall'inizio dell'epidemia i positivi sono 12.839. I ricoverati nella regione sono attualmente 269 (-1), 216 (-1) in area non critica e 52 (0) in intensiva. I decessi restano invariati a quota 11.666. I dimessi dagli ospedali sono complessivamente 22.753.

Lazio

Si registrano 348 nuovi casi positivi (-106) e sono 8 i morti (tutti recuperi) (+8). I ricoverati sono 538 (+32), le terapie intensive sono 67 (-2), i guariti sono 621. I casi a Roma città sono a quota 186.

Basilicata

Cinquantotto dei 1.571 tamponi esaminati in Basilicata nel fine settimana passato sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force nel bollettino sull'andamento della pandemia, che riporta anche che il 70,3 per cento dei lucani (389.039) ha ricevuto una dose di vaccino. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 39 (nessuna di loro è in terapia intensiva) e si è registrata un'altra vittima (ora, in totale, sono 575). In isolamento domiciliare vi sono 1.225 persone, mentre altre 44 sono guarite (in totale sono 25.912 coloro che hanno superato la malattia). I lucani che hanno ricevuto anche la seconda dose di vaccino sono 307.626 (55,6 per cento).