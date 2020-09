Covid Italia, bollettino: crescono i contagi (1.452), 12 i morti

Covid Italia, il bollettino di oggi 16 settembre 2020. I dati indicano un'ulteriore crescita: i contagi sono 1.452, 12 i morti. Ieri i dati indicavano 1.229 i nuovi contagi e 9 vittime. Ovvero 223 contagiati in più in un giorno. Va anche ricordato, tuttavia, che ieri sono stati effettuati oltre 100mila tamponi (+20mila rispetto al giorno precedente).



Covid, aumentano ancora i contagiati

Gli attualmente contagiati tornano così a superare le 40mila unità (40.532, +820) con 2.285 pazienti ricoverati con sintomi (+63) e 207 in terapia intensiva (+6). Sono in isolamento domiciliare 30.050 pazienti (+751) mentre i pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore sono 620 per un totale di 215.265. La Regione con più casi positivi è la Campania (186), seguita dal Lazio (165), nonché da Lombardia e Veneto con 159 casi positivi.





Ieri, 15 settembre, i dati indicavano 1.229 i nuovi contagi da coronavirus, 221 in più rispetto al 14 settembre quando ne sono stati registrati 1.008. Le vittime sono 9 (ieri erano 14), mentre i guariti sono più che raddoppiati: 695 nelle 24 ore (ieri 316). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono quasi raddoppiati i tamponi processati: 80.517 contro 45.309. Tra le regioni più colpite la Lombardia (176 casi positivi) seguita da Liguria (141) e Lazio (139). Anche Emilia Romagna, Veneto e Campania registrano oltre 100 nuovi contagi. Nessuna regione a zero casi. I pazienti in terapia intensiva sono 201, 4 in più di ieri.



Covid, bollettino Lazio: contagi in risalita, 165 in 24 ore (86 a Roma). Nessun morto Di nuovo un incremento di contagi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore nella regione si registrano infatti 165 nuovi casi (contro i 139 di ieri). Dei nuovi positivi 86 sono a Roma. Zero i decessi. Intanto è partita da oggi presso l'aeroporto di Fiumicino la sperimentazione su due voli Roma-Milano 'COVID Free', iniziativa in comune tra AdR, Alitalia e la Regione Lazio.

I contagiati fino a ieri erano a 39.712 (+525) con 2.222 pazienti ricoverati con sintomi (+100) e 201 nelle terapie intensive (+4). Sono in isolamento domiciliare 37.289 persone (+421) mentre sono stati dimessi dagli ospedali o sono guariti 695 pazienti per un totale di 214.645.



LE REGIONI



CALABRIA

​«In Calabria ad oggi sono stati effettuati 176.447. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.741 (+19 rispetto a ieri), quelle negative sono 174.706». Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria, che fa registrare 389 casi attualmente attivi. «Territorialmente - prosegue- i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 12 in reparto; 32 in isolamento domiciliare; 187 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 10 in reparto; 2 in terapia intensiva; 97 in isolamento domiciliare; 465 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 6 in reparto; 94 in isolamento domiciliare; 304 guariti; 19 deceduti. Crotone: 20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 8 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero: 205 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione)». Poi il bollettino aggiunge: «I ricoverati del setting Fuori regione (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono tredici; di questi tre sono »non residenti«, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting »fuori regione«. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. Dei 14 casi di Cosenza, 8 sono migranti, 2 da focolaio noto, 1 da rientro e 3 in corso di inchiesta epidemiologica». Dall'ultima rilevazione, conclude il bollettino, «le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.642. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale».

